Futbalista Košický sa dohodol s Debrecínom na zmluve do konca roka

Budapešť 28. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Tomáš Košický bude napokon v kariére pokračovať v DVSC Debrecín, s ktorým sa dohodol na zmluve do konca tohto roka. Informáciu priniesla oficiálna webová stránka maďarského klubu. Tridsaťdvaročný Košický pôvodne v Debrecíne pred pár týždňami za zvláštnych okolností skončil, hoci mal s klubom platnú zmluvu do 31. decembra 2018 s opciou na ďalšie dva roky. V praxi to znamená, že v prípade spokojnosti oboch strán mohla byť o spomínanú dobu predĺžená, na čom sa s vedením maďarského klubu aj ústne dohodli.povedal vo víkendovom rozhovore v televíznom štúdiu TABLET.TV Košický, ktorý pred prestupom do Debrecínu chytal aj v Taliansku, Grécku a Izraeli.