Kovač nechce pustiť Sanchesa z Bayernu do PSG: Napreduje veľmi dobre

Mníchov 25. januára (TASR) - Niko Kovač nechce pustiť stredopoliara Renata Sanchesa do Paríža Saint-Germain. Tréner úradujúceho nemeckého šampióna Bayernu Mníchov si chce nechať 21-ročného portugalského futbalistu v kádri aj pre jarnú časť prebiehajúcej sezóny.



"Renato napreduje veľmi dobre. V príprave pracoval veľmi tvrdo a to ma teší. PSG má o neho veľký záujem, ale ja ho nechcem nechať odísť," citovala Kovača agentúra DPA.



Sanches prišiel do Bayernu v máji 2016 za 35 miliónov eur z Benficy Lisabon. V sezóne 2017/18 hosťoval v tíme vtedajšieho waleského účastníka anglickej ligy Swansea City.