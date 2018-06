Tréner Kozák si urobil lepší obraz o hráčoch: Užitočné zápasy

Slováci sa zhodli - zaslúžená prehra, Gregušova polovičná gólová radosť

Ženeva 5. júna (TASR) - Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Jánovi Kozákovi poslúžili prípravné zápasy s Holandskom (1:1) a Marokom (1:2) na dôkladnejšie vyskúšanie hráčskeho materiálu. Podľa jeho vlastných slov boli oba užitočné v tom, že mu odkryli rôzne možnosti využitia hráčov do "ostrých" súbojov v Lige národov, ktorá štartuje v septembri, ako aj do následnej kvalifikácie EURO 2020.Slováci nastúpili proti Maroku so šiestimi zmenami v základnej zostave v porovnaní s duelom s Holandskom. Na ich hre to bolo cítiť, v prvom polčase sa ocitli pod tlakom afrického protivníka a len s dávkou šťastia neinkasovali. V 59. minúte ich poslal do vedenia Ján Greguš, ale súper na jeho presný zásah odpovedal dvakrát a na MS v Rusku, kde ho v základnej B-skupine čakajú Irán, Španielsko a Portugalsko, sa naladil víťazstvom.zhodnotil Kozák vystúpenie mužstva v záverečnom asociačnom termíne sezóny 2017/18.Pondelkovú "ženevskú" prehru 1:2 s Marokom označil šéftréner slovenského tímu za zaslúženú.poznamenal Kozák.Viac ho v porovnaní dvoch súbojov potešil výkon proti Holandsku, s ktorým jeho zverenci dokázali vo štvrtok v Trnave remizovať 1:1.dodal Kozák.Jeho zverenci odohrajú 5. septembra v Trnave prípravný zápas s Dánskom a o štyri dni neskôr sa predstavia na Ukrajine v rámci Ligy národov.Slovenskí futbalisti vstupovali do pondelkového prípravného zápasu s Marokom v odlišnom nastavení ako ich súper, ktorý ladí formu na blížiace sa majstrovstvá sveta v Rusku. Časťou mysle už boli na dovolenkách, na ktoré sa všetci s výnimkou Alberta Rusnáka rozídu po poobednom prílete zo Ženevy.Prehru 1:2 s africkým súperom zverenci trénera Jána Kozáka unisono označili za zaslúženú. Medzi nimi aj 22-ročný Ľubomír Šatka, ktorý nastúpil na stopérskom poste po boku Milana Škriniara.povedal jeden zo štyroch hráčov v reprezentačnom výbere, ktorí pôsobia v domácej Fortuna lige. Pre obrancu DAC 1904 Dunajská Streda je každý zápas v najcennejšom drese veľká škola. Proti Maroku potvrdil, že s ním lodivod národného tímu môže do budúcnosti počítať.Iba polovičnú radosť z pekného gólu mal Ján Greguš, ktorého tvrdá strela z hranice šestnástky v 59. minúte skončila pri pravej žrdi.uviedol stredopoliar FC Kodaň, ktorý nastúpil do druhého polčasu.Okamžite po záverečnom hvizde sa vyrojil na hraciu plochu štadióna Stade de Geneve dav fanúšikov Maroka, ktorí obkolesili svojich miláčikov, vyvolávali im na slávu a chceli si s nimi spraviť selfie či sa ich aspoň dotknúť. V tom čase boli na ihrisku ešte aj slovenskí futbalisti, našťastie neprišlo k žiadnym incidentom.dodal Šatka.vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik