M. Kuciak sa stal hráčom Slavie Praha, bude brankárska trojka

Praha 16. januára (TASR) - Martin Kuciak sa stal novou posilou českého futbalového klubu SK Slavia Praha. Slovenský brankár podpísal so "zošívanými" kontrakt do 30. júna 2019.



Tridsaťšesťročný Kuciak, ktorý naposledy pôsobil vo fortunaligovom tíme FK Železiarne Podbrezová, prišiel do Slavie v pozícii trojky. "Keď prebehli prvé kontakty, tak to bolo pre mňa neuveriteľné. Takmer mi vypadol telefón z ruky. Prestúpiť do takého slávneho klubu je z ríše snov. Teraz je už však všetko podpísané a som tu. Moje úlohy v tíme sú jasné. Budem pomáhať nie len brankárom, ale každému hráčovi. Slavia má tie najvyššie ciele a ja sa budem snažiť robiť pre ostatných takú atmosféru, aby sme mohli dosiahnuť na méty, ktoré máme pred sebou," citovala Kuciaka klubová stránka Slavie.



Skúsený brankár nahradil v kádri vedúceho mužstva českej ligy ďalšieho slovenského gólmana Martina Vantrubu, ktorý bude na jar hosťovať práve v Podbrezovej. "Pre mladých brankárov je z dlhodobého hľadiska náročné, keď nechytávajú. Po reorganizácii kádra v Podbrezovej sa nám naskytla možnosť získať skúseného brankára ako trojku tímu. Naopak, Martin Vantruba by mohol byť v Podbrezovej jednotka a pravidelne chytávať. Pre dvojzápas Európskej ligy proti Genku s nami Martin ešte zostáva, potom dotiahneme jeho hosťovanie aj administratívne do konca," uviedol športový riaditeľ klubu Jan Nezmar.