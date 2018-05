Legendárny Lampard bude tréner. Toto je jeho prvý zamestnávateľ

So šiestym tímom druhej najvyššej anglickej súťaže podpísal kontrakt na tri roky.

Derby 31. mája (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Frank Lampard sa vydal na trénerskú dráhu v druholigovom klube Derby County. So šiestym tímom The Championship 2017/2018 podpísal kontrakt na tri roky.



"Viem, že to nebude jednoduché. Nikdy nie je ľahké viesť futbalové mužstvo, no naozaj sa teším na výzvu," citovala 39-ročného Lamparda agentúra AP.



Niekdajší stredopoliar odštartoval hráčsku kariéru vo West Hame United, najdlhšie pôsobil v FC Chelsea (2001 - 2014), kde v 649 vystúpeniach strelil 211 gólov. Na sklonku aktívnej činnosti si zahral v Manchestri City (2014 - 2015) a New Yorku City (2015 - 2016).