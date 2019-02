Leeds dostal pokutu 200.000 libier za sledovanie tréningu súpera

Tréner United Marcelo Bielsa prevzal zodpovednosť za to, že zamestnanci klubu sledovali minulý mesiac pred vzájomným ligovým meraním síl Derby.

Londýn 18. februára (TASR) - Vedenie Anglickej futbalovej ligy (EFL) potrestalo Leeds United pokutou 200.000 libier za sledovanie tréningu FC Derby County.



Tréner United Marcelo Bielsa prevzal zodpovednosť za to, že zamestnanci klubu sledovali minulý mesiac pred vzájomným ligovým meraním síl Derby, uviedla agentúra AP. Argentínsky tréner neskôr na tlačovej konferencii priznal, že videl minimálne jeden tréning súpera.



K udalosti prišlo v januári, keď do tréningového centra Derby County privolali políciu. V areáli si totiž všimli "podozrivo sa správajúceho muža", ktorý mal pri sebe ďalekohľad a náhradné oblečenie. Podľa Derby County išlo o jedného z členov realizačného tímu Leedsu United, ktorého mal poslať Bielsa na výzvedy.



Tréner Derby County Frank Lampard po spozorovaní neželanej návštevy tréningovú jednotku ukončil a vedenie klubu spísalo sťažnosť na vedenie súťaže. Bielsa už v minulosti využil služby iných osôb na monitorovanie tréningového procesu súpera jeho tímu so zámerom získať cenné informácie o taktike.