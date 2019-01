Liverpool bojuje s maródkou, prišiel už aj o Alexandra-Arnolda

Tréner Jürgen Klopp nemá na jeho post veľa alternatív, v januári putoval na hosťovanie Nathaniel Clyne, pre zranenie bude minimálne do februára nedostupný Joe Gomez.

Liverpool 15. januára (TASR) - Na lídra najvyššej anglickej futbalovej súťaže FC Liverpool doľahli zdravotné problémy. Po sobotňajšom zápase s Brightonom vypadol Trent Alexander-Arnold, ktorý môže chýbať až štyri týždne pre zranenie kolena. Dvadsaťročný pravý obranca odohral celý duel, po ňom však lekári odhalili menšie poškodenie väzov.



Tréner Jürgen Klopp nemá na jeho post veľa alternatív, v januári putoval na hosťovanie Nathaniel Clyne, pre zranenie bude minimálne do februára nedostupný Joe Gomez. Stopér Dejan Lovren uplynulý zápas vynechal pre svalové zranenie a do konca januára sa s ním nepočíta.



Podľa periodika The Guardian sa problémy s kolenom objavili aj u Georginia Wijnalduma a jeho štart v nasledujúcom ligovom stretnutí s Crystal Palace je otázny.