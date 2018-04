Bayern drží postupové karty v ruke, Ribery: Ale ešte nie je nič isté

Futbalisti Bayern Mníchov sa po triumfe na štadióne FC Sevilla 2:1 priblížili k semifinále Ligy majstrov 2017/18.

Sevilla 4. apríla (TASR) - Futbalisti Bayern Mníchov sa po triumfe na štadióne FC Sevilla 2:1 priblížili k semifinále Ligy majstrov 2017/18, no hráči ani tréner neboli s výkonom v Andalúzii príliš spokojní. V domácej odvete chcú predviesť lepší futbal a opäť triumfovať.



"Príliš často sme strácali lopty a chýbala nám štruktúra stredu poľa, čo dovoľovalo súperovým hráčom vytvárať si šance. V druhom polčase sme sa zlepšili a nakoniec sme si zaslúžili zvíťaziť. Z pohľadu psychológie bolo veľmi dôležité, že sme rýchlo vyrovnali, aj keď v tom bol kus šťastia. No ak chceme vyhrať Ligu majstrov, musíme sa zlepšiť," povedal tréner Bayernu Jupp Heynckes pre uefa.com.



Sevilla pri svojej premiérovej účasti vo štvrťfinále LM začala proti papierovému favoritovi nebojácne. Sarabia sa v 32. minúte po krížnom pase Escudera zbavil nedôrazného Bernata a prekonal brankára - 1:0. Bayern však vyrovnal už v 36. minúte, Riberyho strelu si nešťastne tečoval do vlastnej siete Navas. V 68. minúte rozhodla o triumfe hostí hlavička Thiaga Alcantaru.



Bayern si tak vytvoril dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe v Mníchove v stredu 11. apríla o 20.45 h. Krídleník Franck Ribery však upozorňuje, že ešte nie je nič isté. "Ešte sme nepostúpili, musíme sa zotaviť a stále máme pred sebou domáci zápas so Sevillou. V Mníchove musíme hrať tak, ako sme hrali dnes v druhom polčase. Teraz nám to vyšlo, výsledok 2:1 vonku je pozitívny, ale nemôžeme si myslieť, že sme už automaticky v semifinále," uviedol Francúz.



Stredopoliar domácich Steven N'Zonzi ľutoval, že so spoluhráčmi nevyťažili viac z dobrého prvého polčasu. "Škoda, že v bránke neskončila prvá veľká šanca Sarabiu, pretože v prvom dejstve sme podali veľmi dobrý výkon. Potom nás však zatlačili. Veľký rozdiel bol v tom, že sme zvyknutí držať loptu oveľa viac, ako nám dovolil Bayern. Pred odvetou nie je nič stratené, vyhrali sme v Manchestri, vo futbale je všetko možné. Musíme sa o to pokúsiť aj v Mníchove," povedal.