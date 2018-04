LIGA MAJSTROV: Bayern Mníchov nestačil v 1. semifinále na Real Madrid

Bayern Mníchov - Real Madrid 1:2 (1:1)

Góly: 28. Kimmich - 44. Marcelo, 57. Asensio. Rozhodoval: Kuipers (Hol.), ŽK: Ribery, Alcantara - Casemiro



Bayern Mníchov: Ulreich - Kimmich, Boateng (34. Süle), Hummels, Rafinha - Martinez (75. Tolisso), Rodriguez - Robben (8. Alcantara), Müller, Ribery - Lewandowski

Real Madrid: Navas - Carvajal (67. Benzema), Ramos, Varane, Marcelo - Modrič, Casemiro (83. Kovačič), Kroos - Vazquez, Ronaldo, Isco (46. Asensio)

Mníchov 25. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid triumfovali v stredajšom úvodnom stretnutí semifinále Ligy majstrov 2017/18 na štadióne Bayernu Mníchov 2:1. Domáci Joshua Kimmich síce otvoril skóre v 28. minúte, no vďaka gólom Marcela a striedajúceho Marca Asensia sa dvojnásobný obhajca trofeje priblížil k tretej finálovej účasti za sebou.Bayern mal prvú príležitosť hneď v úvodných sekundách, po nevydarenom odkope Carvajala sa k lopte v pokutovom území dostal Lewandowski, na ktorého center nedočiahol Müller. Domáci prišli už v 8. minúte o zraneného Robbena, musel ho nahradiť Alcantara. Na opačnej strane zahrozil Carvajal v 23. minúte, keď sa k nemu vrátila odrazená lopta, mníchovský brankár Ulreich si poradil s jeho tečovanou strelou. Bavori udreli z ničoho nič o päť minút neskôr po rýchlom výpade. Kimmich ťahal loptu po pravom krídle, nabiehajúcich spoluhráčov mal obsadených, rozhodol sa vystreliť a "nachytal" hosťujúceho brankára Navasa na bližšej žrdi - 1:0. Po vyše polhodine hry postihlo Bavorov aj druhé vynútené striedanie, zraneného Boatenga vymenil Süle. Vzápätí však domáci mohli zdvojnásobniť svoj náskok, po priťuknutí Alcantaru odskočila lopta osamotenému Riberymu v šestnástke. Aj ďalšie veľké príležitosti na zmenu skóre patrili domácim, Hummels prestrelil bránku po štandardnej situácii a pokus Müllera zblokovala defenzíva hostí. Real si nevypracoval prevahu ani veľa vyložených príležitostí, napriek tomu sa mu podarilo vyrovnať. V 44. minúte priletela lopta k Marcelovi, ktorý prekonal Ulreicha krížnou strelou z hranice šestnástky - 1:1. Domáci si chceli prinavrátiť vedenie ešte do polčasového hvizdu, ale Navas zachránil pri Lewandowského hlavičke po priamom kope. Ďalšiu možnosť nepremenil Müller a Bayern pre chabé zakončovanie neviedol v prestávke.Počas nej vystriedal aj Real, Asensio prišiel namiesto Isca. Bayern pokračoval v aktivite po zmene strán, Ribery hľadal pred bránkou Müller. Ten sa neskôr zhostil úlohy prihrávajúceho hráča, jeho center bol pre Lewandowského privysoký. Bayern dominoval, no v 57. minúte opäť inkasoval. Rafinha sa dopustil chyby v rozohrávke, Vazquez rozbehol protiútok a vysunul striedajúceho Asensia, ktorý nedal šancu Ulreichovi - 1:2. Onedlho mohol vyrovnať Ribery, Navas však vyrazil jeho prudkú strelu zblízka. Po viac než hodine hry Ribery opäť otestoval Navas, aj tentoraz vyznel mikrosúboj v prospech brankára hostí. Toho neprekonal ani Müller, v bezprostrednej blízkosti nedokázal zakončiť po súboji s Ramosom. V 67. minúte nútene striedali aj hostia, zraneného obrancu Carvajala prekvapujúco nahradil útočník Benzema. Práve on mohol krátko po príchode na ihrisko zvýšiť náskok hostí, ale Ulreich zlikvidoval jeho pokus. Mníchovčania vsadili pri poslednom striedaní na Tolissa a stále sa snažili zvrátiť osud duelu. Lewandowski sa rútil na Navasa, ale netrafil bránku.Bayern bude mať v odvete náročnú úlohu, v Madride sa hrá v utorok 1. mája. Postupujúci sa v kyjevskom finále stretne 26. mája s úspešným z dvojice FC Liverpool - AS Rím (prvý zápas 5:2).