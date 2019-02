Bayern Mníchov stratil kvalitu, tvrdí taliansky tréner Capello

Favoritom Capella na trofej v Lige majstrov 2018/19 je Manchester City.

Berlín 18. februára (TASR) - Taliansky futbalový tréner Fabio Capello tvrdí, že nemecký majster Bayern Mníchov už nie je tým špičkovým tímom z minulých rokov.



"V tejto sezóne som videl veľa ich zápasov. Hrajú pomaly, stratili kvalitu. Chýba im charakter a vôľa zdolať súpera. Je to iný Bayern," citovala slová niekdajšieho kouča Realu Madrid a milánskeho AC agentúra DPA. "Možno majú problémy v kabíne. Niekedy to tam jednoducho nefunguje," dodal 72-ročný Talian.



Favoritom Capella na trofej v Lige majstrov 2018/19 je Manchester City: "Je to tím, ktorý nemá iba 14-15 hráčov, ale oveľa viac. Ak sa niekto zraní, môže sa liečiť a klub je napriek tomu konkurencieschopný."



Bayern nastúpi v úvodnom osemfinále LM 2018/19 v utorok na pôde FC Liverpool.