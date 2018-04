LM: Citizens opäť neustrážili Salaha, Klopp: Prvý polčas bol brilantný

PREČÍTAJTE SI AJ: LIGA MAJSTROV:Liverpool aj Barcelona dosiahli výrazné domáce víťazstvá



Liverpool 5. apríla (TASR) - Futbalisti Liverpoolu to v tejto sezóne na Manchester City vedia. V januári uštedrili "Citizens" doposiaľ jedinú prehru v Premier League (4:3). V prvú aprílovú stredu si na Anfielde víťazstvom 3:0 výrazne pootvorili dvere do semifinále Ligy majstrov 2017/2018.Líder najvyššej anglickej súťaže opäť neustrážil Mohameda Salaha. Egyptský kanonier svojím 38. tohtosezónnym gólom vo všetkých súťažiach otvoril skóre a podieľal sa aj na treťom presnom zásahu "The Reds". Po jeho centri sa presadil Senegalčan Sadio Mane. Zlou správou pre trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa je, že Salah sa na začiatku druhého polčasu zranil a v 52. minúte odkrivkal z ihriska. V odvete (10. apríla) bude nemeckému koučovi s určitosťou chýbať suspendovaný Jordan Henderson.citovala slová Kloppa agentúra DPA.Obranca Liverpoolu Dejan Lovren tvrdí, že o postupujúcom do semifinále ešte nie je rozhodnuté.zdôraznil chorvátsky stopér pre uefa.com. Špeciálny náboj mal zápas pre Jamesa Milnera, ktorý v minulosti pôsobil na Etihad Stadium. Anglický univerzál pripravil druhý gól Alexovi Oxladeovi-Chamberlainovi a ôsmou asistenciou v jednom ročníku LM vyrovnal rekordné zápisy Waynea Rooneyho (2013/2014) a Neymara (2016/2017).Kormidelník City Pep Guardiola bol po zápase sklamaný, prehru rozdielom triedy považuje za príliš krutú.Guardiolu vytočil incident, ku ktorému prišlo pred začiatkom zápasu, keď na tímový autobus Manchestru City zaútočili niektorí fanúšikovia Liverpoolu a hádzali po ňom svetlice a fľaše.