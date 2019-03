LIGA MAJSTROV: Guardiola tlak na triumf necíti

Úradujúci anglický šampión napriek obrovským investíciám do nákupu hráčov stále iba čaká na premiérový triumf v najprestížnejšej európskej súťaži.

Manchester 11. marca (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola nepociťuje, ani napriek astronomickým investíciám do hráčskych prestupov, tlak zo strany vedenia klubu na víťazstvo v Lige majstrov (LM).



Úradujúci anglicky šampión stále čaká na premiérový triumf v najprestížnejšej európskej súťaži. Napriek obrovským investíciám do nákupu hráčov však najlepším výsledkom "Citizens" v LM stále zostáva semifinálová účasť zo sezóny 2015/2016. Manchesterský klub vtedy v dvojzápase nestačil na neskoršieho víťaza Real Madrid.



"Necítim tento druh tlaku. Chelsea tiež čakala na prvé víťazstvo dlhú dobu. Jediný tlak, ktorý pociťujem, je na to, aby som odviedol dobrú prácu a minimalizoval naše chyby," povedal pre klubový web 48-ročný Guardiola.



Na jeho zverencov čaká už v utorok domáca odveta osemfinále LM 2018/2019 proti nemeckému tímu Schalke 04 Gelsenkirchen. V prvom dueli dokázali hráči Manchestru zvrátiť nepriaznivý priebeh stretnutia a Sterlingovým gólom z 90. minúty zvíťaziť 3:2.