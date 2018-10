Dortmund nastúpi proti Monacu bez zranených Kagawu i Schmelzera

Odkladá sa aj plánovaný návrat ďalšieho obrancu Ömera Topraka.

Dortmund 2. októbra (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund sa v stredajšom dueli A-skupiny Ligy majstrov proti AS Monaco musia zaobísť bez stredopoliara Šindžiho Kagawu i obrancu Marcela Schmelzera. Obaja pre zranenia vynechali utorňajší tréning. Odkladá sa aj plánovaný návrat ďalšieho obrancu Ömera Topraka.



Borussia nastúpi proti Monaku v pozícii lídra nemeckej bundesligy, do ktorej sa cez víkend dostala vďaka triumfu 4:2 na ihrisku Bayeru Leverkusen. Vo štvrťfinále v sezóne 2016/2017 však ťahal vestfálsky tím v oboch stretnutiach s "kniežatami" za kratší koniec.



Tottenham v šlágri proti Barcelone bez piatich hráčov základu Tottenhamu Hotspur bude v stredajšom šlágri B-skupiny futbalovej Ligy majstrov proti FC Barcelona chýbať päť hráčov zo základnej zostavy.



K stredopoliarovi Dele Allimu, ktorý bude nútene absentovať pre zranenie zadného stehenného svalu, sa pridali aj stredopoliari Christian Eriksen (brucho) a Moussa Dembele (stehno) i obrancovia Jan Vertonghen (zadný stehenný sval) a Serge Aurier (stehno). Ani jeden z nich sa nevráti do hry pred reprezentačnou pauzou, ktorá bude v polovici októbra. Po zranení už ale bude k dispozícii brankár Hugo Lloris, ktorý bol mimo od konca augusta.