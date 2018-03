VIDEO: Ferreyra sa ospravedlnil za sotenie podávača lôpt

Incident sa odohral v 80. minúte. Ferreyra sa rozbehol za podávačom lôpt a strčil do neho takou silou, že chlapec prepadol cez reklamný panel.

Rím 15. marca (TASR) - Futbalista Šachtaru Doneck Facundo Ferreyra sa verejne ospravedlnil za strčenie do podávača lôpt v utorkovom odvetnom osemfinále Ligy majstrov 2017/2018, v ktorom jeho tím prehral na pôde AS Rím 0:1 a v súťaži pre tento ročník dohral.



"Je mi naozaj ľúto, čo sa stalo. Futbal však prináša vypäté momenty a v tej chvíli som bol plný emócií," uviedol Ferreyra na twitterovom konte "baníkov".







