LIGA MAJSTROV: Guardiola po penalte: Rozhodcovia potrebujú pomoc

Manchester 8. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City dosiahli stredajšou demontážou Šachtaru Doneck 6:0 ich najvyššie víťazstvo v Lige majstrov. Boli iba sekundy od postupu z F-skupiny do osemfinále, keď v Lyone v nadstavenom čase o jedného hráča oslabený Hoffenheim vyrovnal na 2:2 vďaka českému obrancovi Pavlovi Kadeřábkovi. Výber španielskeho trénera Pepa Guardiolu si tak musí počkať na postup najmenej jeden zápas, stačí mu na to bod z dvoch stretnutí.



V drese domácich sa hetrikom prezentoval Gabriel Jesus. Prvý gól ale dal z penalty, ktorá nebola. Raheema Sterlinga totiž v 23. minúte "fauloval vlastný palec na nohe", keď zakopol o trávnik a po jeho páde maďarský hlavný arbiter Viktor Kassai ukázal na biely bod. Verdikt najprv vzbudil ohromný úžas hráčov hostí, po zápase už aj intenzívnu debatu o nutnosti VAR, ktorý UEFA zavedie v LM od nasledujúcej sezóny. "Nepotrebujeme streliť gól z takejto situácie. Bolo to úplne jasné. Hovorím to už dlho, rozhodcovia potrebujú pomoc. Aj oni chcú podať dobrý výkon, nechcú robiť chyby. Ale súčasná hra je veľmi rýchla a hráči sú oveľa schopnejší. VAR zaberie tri, štyri, desať sekúnd niekomu, kto to vidí na monitore a povie 'nie je to penalta, hrajte ďalej'," citovala agentúra AP Guardiolu. Ten tiež odpovedal na otázku, či sa mal po inkriminovanej situácii Sterling priznať: "Áno, mohol tak urobiť." Sám Sterling pre uefa.com situáciu opísal slovami: "Zakopol som o trávnik, bolo to nezavinené. Z mojej strany to bolo veľmi krkolomné, ale určite som nechcel nasimulovať penaltu. Naozaj som len zakopol."



Citizens vedú tabuľku s 9 bodmi pred Lyonom, ktorý má na konte 6 bodov. "Nanešťastie sme sa ešte nekvalifikovali, ale podali sme excelentný výkon. Sme už veľmi blízko a musíme si udržať túto výkonnosť. Hrali sme dobre v ofenzíve. Musíme zostať koncentrovaní. Urobili sme ale veľký krok k tomu, aby sme vyhrali skupinu," dodal Guardiola.



Viacerí hráči ukrajinského mužstva po komickom verdikte len neveriacky krútili hlavami a pokutovému kopu sa smiali cez slzy. Aj tréner Šachtaru Paulo Fonseca sa na tlačovej konferencii pri tejto téme zasmial. Cez konkrétnu otázku na ňu sa ale preniesol s nadhľadom: "Len ťažko môžeme hovoriť o tejto penalte po výsledku, aký sme tu dosiahli. Každý to videl a vie, čo sa stalo. Veď tento zápas sme neprehrali kvôli tej penalte. Áno, bol to absurdný pokutový kop a to je všetko, čo sa dá k tomu povedať."