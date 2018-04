LIGA MAJSTROV: Guardiola sa pred derby obáva útočného tria Liverpoolu

Úvodné štvrťfinálové zápasy LM 2017/18 (streda 4. apríla, 20.45):



FC Liverpool - Manchester City /rozhoduje: Felix Brych (Nem.)/

FC Barcelona - AS Rím /rozhoduje: Danny Makkelie (Hol.)/

Bratislava 4. apríla (TASR) - Šlágrom stredajšieho štvrťfinálového programu futbalovej Ligy majstrov 2017/18 bude anglické derby medzi FC Liverpool a Manchestrom City. Obaja súperi sa v európskych klubových súťažiach stretnú vôbec prvýkrát. V druhom stredajšom súboji so začiatkom o 20.45 h privíta líder španielskej La Ligy FC Barcelona AS Rím. Štvrťfinálové odvety sú na programe v utorok 12. apríla.Liverpool uštedril "Citizens" doposiaľ jedinú prehru v tejto sezóne Premier League, na Anfielde zvíťazil 14. januára 4:3.uviedol pre oficiálnu klubovú stránku holandský obranca Virgil Van Dijk. Liverpool v sobotu prehrával na pôde Crystal Palace 0:1, no napokon strhol víťazstvo na svoju stranu vďaka gólom afrických útočných es Sadia Maneho a Mohameda Salaha.povedal pre uefa.com tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.Egyptský kanonier Salah strelil v tejto sezóne už 37 gólov a je postrachom pre súperových brankárov.prízvukoval v rozhovore pre BBC Guardiola, tréner lídra najvyššej anglickej súťaže. Celková vzájomná bilancia hovorí v prospech Liverpoolu, ktorý má na konte 87 víťazstiev a 45 prehier, 46 stretnutí sa skončilo remízou. Pikantný náboj budú mať súboje pre stredopoliara City Raheema Sterlinga a univerzála v službách Liverpoolu Jamesa Milnera. Sterling totiž v minulosti obliekal dres "The Reds" a Milner zasa pôsobil na Etihad Stadium.Barcelona bude chcieť proti AS Rím potvrdiť úlohu papierového favorita. Zverenci trénera Ernesta Valverdeho v sobotu odvrátili prvú prehru v tejto sezóne najvyššej španielskej súťaže. Na pôde FC Sevilla prehrávali ešte v 87. minúte 0:2, no po góloch Luisa Suareza a Lionela Messiho napokon vydolovali aspoň bod. Messi sa ešte stále nezotavil zo zranenia zadného stehenného svalu a na ihrisko nastúpil až v druhom polčase.zdôraznil Valverde.V tábore AS Rím panoval pred odletom do katalánskej metropoly optimizmus. Argentínsky krídelník Diego Perotti je presvedčený, že Rimania môžu uhrať dobrý výsledok, aj keď Barcelona nastúpi v najsilnejšom zložení.povedal Perotti pre španielsky denník Marca. "Gialorossi" nemajú na poslednú návštevu Camp Nou najlepšie spomienky. V skupinovej fáze v sezóne 2015/2016 totiž utrpeli debakel 1:6. Barcelona ťahá doma proti talianskym súperom 12-zápasovú sériu bez prehry. Aj Messimu sa proti tímom zo Serie A darí, v uplynulých 19 stretnutiach im nastrieľal 12 gólov.