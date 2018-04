Kozák tvrdí, že slovenské kluby potrebujú skupinovú fázu ligy majstrov

Bratislava 19. apríla (TASR) - Prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák dúfa, že aj nový model futbalovej Fortuna ligy pomôže slovenským zástupcom vrátiť sa do skupinovej časti Ligy majstrov. Kozák bol v sezóne 1997/1998 kapitán prvého slovenského účastníka 1. FC Košice, napodobnili ho ešte Artmedia Petržalka (2005/2006) a MŠK Žilina (2010/2011).Odvtedy však slovenský klubový futbal čaká na ďalšieho zástupcu medzi 32 najlepšími tímami "starého kontinentu".povedal Kozák.Fortuna liga funguje od tohto ročníka s modelom, v ktorom sa v nadstavbovej časti rozdelil tucet účastníkov do skupín o titul a o udržanie sa. V hornej polovici vďaka tomu vzájomne súperia iba popredné mužstvá.Po 27 odohraných stretnutiach smeruje za majstrovským titulom FC Spartak Trnava s deväťbodovým náskokom na najbližšieho prenasledovateľa FC DAC 1904 Dunajská Streda. Trnavčania majú veľkú šancu stať sa aj nositeľom slovenských klubových farieb v predkolách Ligy majstrov 2018/2019. Ďalší krok môžu urobiť v sobotu na ihrisku MFK Ružomberok, ktorý v uplynulom kole zdolali na vlastnom štadióne 1:0.Kozák by nasledovníkom na ligových trávnikov doprial postup do skupinovej časti o to viac, že atmosféru najprestížnejšej klubovej súťaže zažil ako aktívny hráč. Spomienky si obnovil vo štvrtok, keď vystúpil ako hosť na predstavení originálnej trofeje Ligy majstrov v Bratislave:Košičania narazili v skupine na holandský Feyenoord Rotterdam, Juventus Turín z Talianska a anglický Manchester United. V enormnej konkurencii sa im nepodarilo získať ani bod.dodal Kozák.Organizátori štvrtkovej akcie pozvali spoločne s ním bývalého českého hráča Vladimíra Šmicera, víťaza LM z roku 2005 v drese FC Liverpool. Na domácej scéne dopomohol Slavii Praha v sezóne 1995/1996 k zisku titulu po 49 rokoch. Takmer tak dlho čaká Trnava, ktorej by doprial ukončenie majstrovských suchôt po 45 rokoch: