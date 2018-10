Interu Miláno sa podaril ďalší obrat, Spalletti chválil Škriniara

Futbalisti Interu ukázali v stredajšom súboji nezlomnú vôľu a mohli sa oprieť o pevný stred obrany, v ktorom kraľovali slovenský stopér Milan Škriniar a Holanďan Stefan de Vrij.

Eindhoven 4. októbra (TASR) - Aj v druhom zápase v B-skupine Ligy majstrov dokázali futbalisti Interu Miláno zvrátiť nepriaznivý vývoj a po triumfe 2:1 na pôde PSV Eindhoven si tak opäť vylepšili vyhliadky smerom k postupu do jarného osemfinále. "Nerazzurri" ukázali v stredajšom súboji nezlomnú vôľu a mohli sa oprieť o pevný stred obrany, v ktorom kraľovali slovenský stopér Milan Škriniar a Holanďan Stefan de Vrij.



Inter mal šťastie, keď srbský rozhodca Milorad Mažič za stavu 1:0 pre PSV nevylúčil brankára hostí Samira Handanoviča. Za hru rukou mimo šestnástky udelil slovinskému reprezentantovi v 41. minúte iba žltú kartu a neoslabil taliansky tím, ktorý onedlho vďaka Radjovi Nainggolanovi vyrovnal. Po hodine hry dokonal jeho obrat kanonier Mauro Icardi, ktorý využil zaváhanie domácej defenzívy. Icardi skóroval aj v prvom stretnutí v skupine proti Tottenhamu, v ktorom Inter rovnako otočil skóre z 0:1 na 2:1. "Mauro dokázal byť rozdielový prvok vo veľmi dobrom zápase napriek tomu, že nemal veľa šťastia. Nemá slabinu, vždy si vyčíha na správny moment v pokutovom území," povedal na adresu Icardiho tréner Interu Luciano Spalletti.



Hráči PSV mali na rozhodcu Mažiča ťažké srdce, podľa nich mal Handanoviča poslať pod sprchy. "Myslím si, že mu mali dať červenú kartu," citovala agentúra AP trénera holandského tímu Marka van Bommela. Tomu sa nepáčil ani prvý gól Interu, ktorý podľa neho nemal platiť pre ofsajd. "Zaslúžili sme si v tomto zápase viac. Odohrali sme výborný duel, no niekoľko detailov rozhodlo o výsledku." Obom gólom Interu predchádzali neisté zákroky brankára Jeroena Zoeta. Pri druhom sa nešťastne zrazil s obrancom Danielom Schwaabom, čo využil Icardi. Van Bommel však svojho brankára za prehru nevinil: "Jeroen predviedol niekoľko dobrých zákrokov, akurát mal dvakrát smolu. On nie je príčinou, prečo sme prehrali."



Inter má po dvoch zápasoch na konte plný počet bodov rovnako ako FC Barcelona. Katalánsky gigant si vo Wembley poradil s Tottenhamom 4:2 a vďaka lepšiemu skóre figuruje na čele skupiny. Spalletti však zdôraznil, že jeho tím má ešte ďaleko k postupu: "Bol to kvalitný zápas, v ktorom sme ukázali charakter a víťaznú mentalitu. Je skvelé vyťažiť šesť bodov z dvoch zápasov, no nemôžeme poľaviť v našom úsilí, lebo skupina je enormne ťažká a stále nám zostáva odohrať ešte štyri stretnutia. Nemôžeme dať súperovi ani centimeter priestoru a musíme byť pripravení reagovať na chyby, ktoré spraví." Tréner milánskeho tímu takisto ocenil výkon svojich stopérov: "De Vrij a Škriniar hrali perfektne. Krajní obrancovia Asamoah a D’Ambrosio dovolili súperovi dostať sa do niekoľkých nebezpečných situácií, v súbojoch jeden na jedného si však počínali úspešne až do konca."