ZAŽÍVA PEKLO: Karius čelí vyhrážkam po chybách vo finále Ligy majstrov

Liverpool 28. mája (TASR) - Polícia vyšetruje vyhrážky na adresu futbalového brankára anglického klubu FC Liverpool Lorisa Kariusa. Slovné útoky na adresu 24-ročného Nemca sa začali šíriť na sociálnych sieťach po jeho chybách vo finále Ligy majstrov 2017/18 proti Realu Madrid (1:3).



Karius urobil v stretnutí dve veľké hrúbky, z ktorých skórovali Karim Benzema a Gareth Bale. "Vyhrážanie sa prostredníctvom internetu berieme veľmi vážne a vyšetrujeme ho," citoval portál bbc.com stanovisko liverpoolskej polície.



Svojho brankárskeho kolegu podržal spoluhráč z tímu "The Reds" Simon Mignolet. "Keď sa bude chcieť o tom porozprávať, tak tu budem pre neho. Bol som v podobnej situácii a viem, aké to je teraz pre Lorisa ťažké. My sme však jeden tím a všetci v Liverpoole stojíme za ním."



"Samozrejme, nie je dobré čo sa stalo. Nanešťastie to prišlo v takomto dôležitom zápase. Snažil som sa ho povzbudiť. Je to ťažké, ale aj takéto momenty prináša futbal," uviedol tréner brankárov LFC John Achterberg.