LIGA MAJSTROV: Klopp po postupe Lievrpoolu: Podali sme vyzretý výkon

Bratislava 14. marca (TASR) - Futbalisti Liverpoolu prelomili negatívnu sériu na ihriskách súperov v Lige majstrov. Po sebavedomom výkone zvíťazili v osemfinálovej odvete na pôde Bayernu Mníchov 3:1 a postarali sa o to, že pri štvrťfinálovom žrebe budú tretíkrát v histórii súťaže až štyri anglické tímy. Doma uhrali "The Reds" bezgólovú remízu, no vo vypredanej Allianz aréne naplno demonštrovali útočnú silu.



"V druhom polčase to bol zo strany mojich zverencov veľmi vyzretý výkon. V úvodnom dejstve sme nepôsobili príliš futbalovo, no po zmene strán sme boli lepším tímom a nás postup je absolútne zaslúžený. Na pôde Bayernu je to vždy extrémne náročné, nemecký šampión doma príliš často neprehráva. Toto víťazstvo má pre nás obrovskú cenu. Som hrdý na chlapcov, ako to zvládli. Bol to pre nás brilantný večer. Veľká vďaka patrí našim fanúšikom, ktorí prišli do Mníchova v hojnom počte. Víťazstvo nad Bayernom neberiem ako zadosťučinenie za všetky tie prehry, ktoré som zažil počas pôsobenia na lavičke Borussie Dortmund. Teším sa z toho, že uspel Liverpool. Ukázali sme, že s nami treba v európskych klubových súťažiach počítať," nadchýnal sa tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.



Dvomi gólmi sa blysol senegalský útočník Sadio Mane. Pri prvom lišiacky potrestal chybu brankára Bayernu Manuela Neuera, ktorý nebol bez viny ani pri presnom zásahu holandského stopéra Virgila van Dijka. "Bol to výnimočný večer. Vedeli sme, že to bude náročné. Bayern má skvelý tím s množstvom fantastických hráčov. Za stavu 1:0 sme dostali nešťastný vlastný gól, v druhom polčase sme však pridali plyn a podarilo sa nám postúpiť do štvrťfinále. Mam veľkú radosť, že som k úspešnému výsledku prispel gólom aj ja," uviedol van Dijk, ktorý si od Kloppa vyslúžil pochvalu. "O zručnostiach Virgila by sme mohli napísať knihu. Napriek svojmu mladému veku je to už vyzretý hráč. Má veľký potenciál. Sám však dobre vie, že dokáže hrať ešte lepšie ako v osemfinálovej odvete."



Bayern postúpil v uplynulých rokoch šesťkrát do semifinále LM a v roku 2013 sa tešil zo zisku cennej trofeje po triumfe nad Dortmundom, ktorý vtedy viedol Klopp. Pred štvrťfinálovými bránami skončil naposledy v roku 2011. Tréner Bayernu Niko Kovač priznal, že postúpilo lepšie mužstvo. "Chcel by som zablahoželať Jürgenovi Kloppovi, Liverpool zvíťazil zaslúžene. Sme smutní, ale sezóna sa pre nás ešte neskončila. Stále bojujeme na dvoch frontoch a máme šancu získať bundesligový titul i vyhrať Nemecký pohár. Náš cieľ je jasný, chceme obe trofeje," uviedol Kovač pre uefa.com.



Podľa slov obrancu Matsa Hummelsa druhý inkasovaný gól zobral Bayernu vietor z plachiet. "Dlhé minúty to bol taktický boj, oba tímy hrali opatrne. Druhý inkasovaný gól nami otriasol, prestali sme si veriť. Klopp je majster v tom, že vie neutralizovať silné stránky súpera a dnes sa mu to opäť podarilo. V útoku nám chýbal moment prekvapenia, vypracovali sme si iba minimum šancí, čo proti disponovanému Liverpoolu nestačilo."