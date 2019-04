LIGA MAJSTROV: Klopp po víťazstve velebil Hendersona

Porto malo veľkú možnosť na skorigovanie výsledku, Moussa Marega však stroskotal na Alissonovi Beckerovi.

Liverpool 10. apríla (TASR) - Futbalisti Liverpoolu sa priblížili k semifinálovým brehom Ligy majstrov 2018/2019. V prvom štvrťfinále zdolali FC Porto 2:0 a pred budúcotýždňovou odvetou na Štadióne draka majú tromfy v rukách. O svojom triumfe rozhodli už v úvodnej polhodine, keď sa presadili Naby Keita a Roberto Firmino.



"Výsledok 2:0 je naozaj dobrý, pred začiatkom zápasu by som ho bral všetkými desiatimi. Naše víťazstvo je stopercentne zaslúžené. Počas celého duelu sme kontrolovali hru a strelili dva krásne góly. O postupe však ešte nie je rozhodnuté. V Porte budeme musieť zabojovať. Portugalský tím urobí všetko pre to, aby nám skomplikoval cestu medzi elitné kvarteto," uviedol pre akreditované médiá tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.



V uplynulej sezóne LM uštedrili "The Reds" na Anfielde Portu debakel 5:0 a aj do utorňajšieho súboja vstúpili rázne. Už v 5. minúte Firmino prihral Keitovi, ktorý spoza šestnástky otvoril skóre. Domáci mohli zvýšiť po akcii Mohameda Salaha, ktorý si perfektne nabehol do voľného priestoru, jeho pokus však tesne minul pravú žŕdku. V 26. minúte Jordan Henderson ideálne vysunul Trenta Alexandera-Arnolda, ktorý posunul loptu Firminovi pred prázdnu bránku a Brazílčan stanovil konečný výsledok.



Klopp po zápase vyzdvihol výkon Handersona a označil zo za jedného z kľúčových hráčov. "Hendo je brilantný futbalista a veľmi ma teší, že to ukazuje aj na ihrisko. Pred zápasom som mu dal ofenzívnejšie úlohy. Hendovi vyhovuje, keď je viac vysunutý. Mrzí ma, že tri a pol roka nehral na tejto pozícii. Využívali sme ho ako hráča, ktorý v strede poľa drží loptu."



Porto malo veľkú možnosť na skorigovanie výsledku, Moussa Marega však stroskotal na Alissonovi Beckerovi. "Nezačali sme zle, dostali sme však rýchly gól a potom druhý po individuálnej chybe. V druhom polčase sme sa zlepšili a vypracovali sme si dve sľubné príležitosti, ani jednu z nich sme však nepremenili. Napriek prehre 0:2 ešte nič nie je stratené. V odvete na Estadio do Dragao budeme veľmi potrebovať pomoc našich fanúšikov," zdôraznil tréner Porta Sergio Conceicao.