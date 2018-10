Limberský po debakli v LM: Pozerali sme na hodinky, aby to už skončilo

V druhom vystúpení v G-skupine Ligy majstrov utŕžili futbalisti Plzne od AS Rím debakel 0:5.

Rím 3. októbra (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň dostali na Stadio Olimpico poriadnu lekciu. V druhom vystúpení v G-skupine Ligy majstrov utŕžili od AS Rím debakel 0:5. Kvalitu talianskeho tímu pocítili na vlastnej koži aj traja slovenskí legionári Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský a Roman Procházka, ktorí odohrali celý zápas. Obranca "viktoriánov" David Limberský priznal, že hráči úradujúceho českého šampióna sa nevedeli dočkať záverečného hvizdu.



"Pozerali sme sa na hodinky, aby sa to už skončilo. Kvalita sa ukázala. Na každom ich dotyku bolo vidieť, ako majú loptu prilepenú k nohám. Nám lopta odskakovala, rozdiel bol markantný. Je to odraz reality. V prvom polčase sme sa ešte snažili domácim vzdorovať, no zlomil nás druhý gól do šatne a od 56. minúty to bolo z našej strany už trápenie. Domáci fantasticky premieňali vyložené šance, boli veľmi efektívni," uviedol Limberský pre portál iDnes.cz.



Tréner Pavel Vrba konštatoval, že na lepší výsledok Plzeň nemala nárok. "Súper bol lepší a zaslúžene vyhral o päť gólov. V zápasoch na ihriskách súperov dostávame pravidelne veľmi rýchle góly, čo ovplyvní ďalší priebeh duelov. Musíme si však priznať, že o našej prehre v Ríme nerozhodol bleskový prvý gól domácich. Rozhodujúca bola vyššia kvalita súpera." Plzeň skolil hetrikom bosniansky kanonier Edin Džeko, ktorý trikrát skóroval do siete západočeského tímu už pred dvoma rokmi v súboji Európskej ligy. "Bránili sme ho úplne zle. Pri štandardkách sme mali byť dôraznejší. Hráči, ktorí ho mali eliminovať, si s ním vôbec neporadili," priznal Vrba.



Kouč Rimanov Eusebio di Francesco bol spokojný, že jeho hráči nepoľavili ani za rozhodnutého stavu. "Veľmi sme chceli vyhrať tento zápas a som rád, že sa nám to podarilo presvedčivým spôsobom. Každé stretnutie Ligy majstrov je náročné, no proti Plzni sme od začiatku boli jednoznačne lepší. Teraz musíme nadviazať na tento výkon aj v talianskej lige a posunúť sa v tabuľke na vyššie poschodia," povedal di Francesco pre uefa.com.