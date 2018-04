LIGA MAJSTROV: Liverpool a Barcelona sú tesne pred bránami semifinále

Odvety štvrťfinále LM 2017/2018 (utorok 10. apríla, 20.45 h SELČ):



Manchester City - FC Liverpool /prvý zápas 0:3, rozhodca: Antonio Mateu Lahoz (Šp.)/

AS Rím - FC Barcelona /prvý zápas 1:4, rozhodca: Clement Turpin (Fr.)/

Bratislava 10. apríla (TASR) - Futbalisti FC Liverpool a FC Barcelona majú na dosah semifinále Ligy majstrov 2017/2018. Do utorňajších odvetných duelov štvrťfinále vstúpia oba tímy s trojgólovým náskokom. Liverpool pred týždňom v anglickom derby zdolal doma favorizovaný Manchester City 3:0, Barcelona si pred vlastnými fanúšikmi poradila s AS Rím 4:1.Manchester City doplatil v prvom zápase na nevydarenú dvadsaťminútovku v prvom polčase, v ktorej inkasoval všetky tri góly.vyhlásil pred odvetou tréner Pep Guardiola, ktorého zverenci inkasovali v uplynulých dvoch dueloch šesť gólov. Cez víkend napriek dvojgólovému náskoku nezvládli manchesterské derby s United a po prehre 2:3 nevyužili šancu v predstihu oslavovať majstrovský titul.dodal Guardiola, ktorého tím v septembri dokázal Liverpool doma zdolať v lige 5:0. Takýto výsledok by v utorok stačil na postup.Liverpool sa bude musieť v odvete zaobísť bez potrestaného Jordana Hendersona, kapitána by mal v strede poľa nahradiť Georginio Wijnaldum.tvrdí Wijnaldum. Liverpool cez víkend remizoval v 231. liverpoolskom "Merseyside" derby s Evertonom 0:0. Zverenci Jürgena Kloppa ani v druhom tohtosezónnom vzájomnom meraní síl s Evertonom v lige nedokázali získať tri body, tentoraz ani neskórovali. Klopp verí, že úplne fit do odvety bude najlepší strelec jeho tímu Mohamed Salah.AS Rím má pred sebou naoko nesplniteľnú úlohu zmazať proti Barcelone trojgólovú stratu z prvého zápasu. Cez víkend utrpel ďalšiu ranu, keď napriek veľkej prevahe prehral doma s Fiorentinou 0:2.povedal obranca Aleksandar Kolarov pre agentúru DPA.dodal Kolarov.Tréner Eusebio Di Francesco narážal na dva vlastné góly z prvého stretnutia štvrťfinále:Rím sa pred odvetou obáva o zdravotný stav tureckého mladíka Cengiza Ündera a krídelníka Diega Perottiho.Barcelona nemá problémy s formou, cez víkend sa opäť priblížila k zisku španielskeho titulu a v lige už neprehrala rekordných 38 zápasov. Chuť potvrdil pri výhre nad Leganesom 3:1 hetrikom Lionel Messi.zdôraznil pre španielske médiá kouč Kataláncov Ernesto Valverde. Pre zranenie je v tíme hostí otázny štart Sergia Busquetsa, ktorý mal zdravotné problémy a doma proti Rímu hral do 66. minúty. Proti Leganesu chýbal v kádri, na odvetu v ňom figuruje.