LIGA MAJSTROV: Liverpool zdolal v semifinálovej prestrelke AS Rím

Prvý zápas semifinále Ligy majstrov 2017/18:



FC Liverpool - AS Rím 5:2 (2:0)

Góly: 36. a 45.+1 Salah, 61. a 69. Firmino, 56. Mane - 81. Džeko, 85. Perotti (z 11 m). ŽK: Alexander-Arnold, Lovren, Henderson - Juan Jesus, Fazio, rozhodoval: Brych (Nem.).



FC Liverpool: Karius – Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson – Oxlade-Chamberlain (18. Wijnaldum), Henderson, Milner – Salah (75. Ings), Firmino (90.+3 Klavan), Mane

AS Rím: Alisson – Fazio, Manolas, Juan Jesus (67. Perotti) – Florenzi, De Rossi (67. Gonalons), Strootman, Kolarov – Ünder (46. Schick), Nainggolan – Džeko

Pred zápasom napadli jedného muža

Liverpool 24. apríla (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v utorňajšom prvom semifinálovom súboji Ligy majstrov 2017/2018 na Anfield Road nad AS Rím 5:2. V pikantnom dueli proti bývalému klubu exceloval domáci útočník Mohamed Salah, egyptský reprezentant strelil v prvom polčase dva presné zásahy LFC, v druhom dejstve potom prihral na góly Sadiovi Manemu a Firminovi. Rimania sa presadili až za stavu 5:0, prehru v závere zmiernili Edin Džeko a z jedenástky Diego Perotti. "The Reds" si tak pripravili dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá je v talianskej metropole na programe v stredu 2. mája. V druhom semifinále sa stretnú Bayern Mníchov s dvojnásobným obhajcom trofeje Realom Madrid (prvý zápas v stredu 25. apríla, odveta 1. mája).Úvodná časť prvého polčasu sa niesla vo vyrovnanom duchu. V 6. minúte ako prvý pohrozil domáci Firmino, ktorý z uhla minul bránu, na opačnej strane sa zatriaslo brvno po tvrdej strele Kolarova. Približne od 20. minúty sa Liverpool naplno zahryzol do svojho súpera a chopil sa zápasovej taktovky. "The Reds" vysokým napádaním nútili obranu AS k chybám, z ktorých rezultovali šance. V 28. minúte sa rútil na Alissona Mane, ale mieril nad bránu, rovnako s loptou naložil o pár momentov neskôr po prihrávke Salaha. V 34. minúte už Mane dopravil loptu do siete, no z ofsajdovej pozície. "The Reds" stupňovali svoj tlak, gól bol na spadnutie, hlavička Lovrena skončila na hornej žrdi. Potom prišli chvíle Salaha. Egyptský útočník, ktorý prestúpil vlani v lete z "večného mesta" do Liverpoolu za 42 miliónov eur, skóroval prvýkrát v 36. minúte, keď výstavne z hranice šestnástky obstrelil Alissona - lopta zapadla presne do pravého horného rohu brány Rimanov. Tesne pred prestávku potom Salah zakončil rýchly brejk, keď ladne prehodil súperovho brankára. Po oboch góloch sa na znak úcty k bývalému klubu neradoval.Zverenci trénera Jürgena Kloppa v druhom dejstve kontrolovali priebeh stretnutia. Úvodných desať minút dali súperovi možnosť odýchnuť si, potom opäť vygradovali svoj tlak. Ofenzíve velil Salah, ktorý v 56. minúte pripravil ako na podnose gól Manemu. Liverpool zovrel súpera do klieští, ten chvíľami nevedel, kam skôr skočiť. V 60. minúte mali domáci hneď niekoľko šancí, ktoré mohli pretaviť na gól Firminho či Robertson. Salah si zápas neskutočne užíval a v 61. minúte predviedol ďalší majstrovský kúsok, na pravom krídle sa výborne presadil cez Manolasa a následne naservíroval Firminovi prihrávku pred prázdnu bránu - 4:0. Keď v 69. minúte zvýšil hlavičkou z rohu Firmino už na 5:0, boli hostia zrelí na uterák. Liverpool však prevádzal nesmierne náročný spôsob hry a bolo jasné, že v takom tempe nemôže odohrať celé stretnutie. V závere to Rimania využili na zmiernenie vysokej prehry. Hlavičku striedajúceho Schicka ešte zastavil pred čiarou pozorný Karius, v 81. minúte už ale ani on nestačil na zakončenie Džeka, ktorý potrestal zaváhanie Lovrena. Päť minút pred koncom riadneho hracieho času dal výsledku konečnú podobu Perotti, ktorý premenil pokutový kop po ruke Milnera vo vlastnej šestnástke.Britská polícia oznámila, že neďaleko štadióna Anfield Road napadli muža krátko pred výkopom prvého semifinále Ligy majstrov medzi FC Liverpool a AS Rím.Muža mali napadnúť pred barom v blízkosti štadióna asi desať minút pred úvodným výkopom. Polícia informovala, že vyšetruje "vážny útok" a že muž potreboval ošetrenie. Informovala agentúra AP.