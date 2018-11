Messi je v nominácii Barcelony na zápas proti Interu v Miláne

Barcelona odohrala bez Messiho doteraz štyri zápasy a všetky vyhrala.

Barcelona 4. novembra (TASR) - Argentínsky futbalový útočník Lionel Messi figuruje v nominácii FC Barcelona na utorňajší zápas Ligy majstrov 2018/2019, ktorý Katalánci odohrajú na ihrisku Interu Miláno. Hoci ho tímoví lekári ešte neoznačili za úplne zdravého, odcestuje so spoluhráčmi na duel B-skupiny na San Sire.



Tridsaťjedenročný Messi si 20. októbra v ligovom zápase s FC Sevilla zlomil ruku. Podľa vedenia FCB mal chýbať mužstvu tri až štyri týždne. "Leo Messi odcestuje do Milána už bez zdravotných obmedzení," uviedol klub na sociálnej sieti v nedeľu. Messi už v ten istý deň trénoval s hráčmi, ktorí nezasiahli do sobotňajšieho súboja La Ligy. V ňom španielsky majster vyhral na ihrisku Raya Vallecana 3:2.



Barcelona odohrala bez Messiho doteraz štyri zápasy a všetky vyhrala. Vrátane toho s Interom Miláno na Camp Nou v Lige majstrov, po ktorom vedie bez straty bodu tabuľku skupiny o tri body pred "nerazzurri". Informovala agentúra AFP.