Na fanúšika Manchestru United zaútočili v Paríži po zápase LM nožom

Podľa informácií portálu denníka The Guardian sa miestny taxikár dostal do konfliktu s fanúšikmi hostí a nožom zaútočil na jedného z nich. Štyridsaťštyriročný muž sa aktuálne nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti v Európskej nemocnici Georgesa Pompidoua. Po prevoze absolvoval operáciu, pri ktorej mu lekári vytiahli krv z pľúc. V prípade už sa angažuje britské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré prípad konzultuje s francúzskymi úradmi.