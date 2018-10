Neapol udrel proti Liverpoolu v závere, Hamšík: Ukázali sme kvalitu

Futbalistov Neapola vykúpil gól Lorenza Insigneho v samom závere, vďaka čomu vydreli tesné víťazstvo 1:0 a po 2. kole sa dostali na čelo C-skupiny.

Neapol 3. októbra (TASR) - Deväťdesiat minút neúspešne dobýjali futbalisti SSC Neapol bránu Liverpoolu v stredajšom dueli Ligy majstrov. Vykúpil ich až gól Lorenza Insigneho v samom závere, vďaka čomu vydreli tesné víťazstvo 1:0 a po 2. kole sa dostali na čelo C-skupiny. Z cenného trojbodového zisku mal veľkú radosť aj slovenský reprezentačný stredopoliar Marek Hamšík, ktorý hral za "Partenopei" do 81. minúty.



"Bol to skvelý zápas. Hrali sme super, naše víťazstvo bolo zaslúžené," uviedol pre svoju webstránku kapitán Neapola. Hráči SSC ovládli dianie na ihrisku, o čom svedčia aj štatistické ukazovatele - na strely na bránku vyhrali 15:4, na strely na bránku 4:0. Taliansky vicemajster neustále hrozil, Dries Mertens trafil brvno, celozápasovú prevahu však pretavili domáci v gól až v závere riadneho hracieho času. Mertens na pravom krídle vysunul Callejona, ktorý poslal do päťky gólovú prihrávku Insignemu. Neapol sa vďaka triumfu posunul so štyrmi bodmi na prvé miesto tabuľky o bod pred Liverpool a Paríž St. Germain, ktorý v druhom stretnutí skupiny prevalcoval CZ Belehrad 6:1.



"Máme ťažkú skupinu. No aj dnes večer sme ukázali, že máme svoju vysokú kvalitu, zdolali sme aj veľký Liverpool," povedal Hamšík. "Je to niečo nádherné vyhrať takýmto spôsobom. Ako tím sme podali skvelý výkon a chceli za každú cenu vyhrať," nadchýnal sa Insigne. Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý sa narodil v neapolskom regióne, pri oslave gólu vytvoril rukami srdiečko a poslal ho na tribúny fanúšikom SSC. "Vieme, že hráme v ťažkej skupine, no chceme sa presadiť v každom zápase a dostať našich súperov pod tlak," dodal.



Liverpool toho ukázal na Stadio San Paolo málo, kanonier Mohamed Salah sa pri obrancovi Kalidouvi Koulibalym vôbec nepresadil. Okrem bodov prišiel vlaňajší finalista LM aj o stredopoliara Nabyho Keitu, ktorý so zranením chrbta opustil trávnik na nosidlách. Podľa webovej stránky anglického klubu potom podstúpil v miestnej nemocnici sériu vyšetrení. "Ani si nepamätám, kedy sa nám naposledy stalo, že sme v zápase nevystrelili ani raz na bránku. Nedokázali sme poriadne zakombinovať. Súper odohral dobrý zápas a zaslúžil si tri body," konštatoval tréner LFC Jürgen Klopp.



Neapol podal zrejme najlepší výkon pod vedením nového trénera Carla Ancelottiho. "Mužstvo si počínalo dobre počas celého zápasu. Boli sme neustále koncentrovaní, v obrane sme to bez problémov ukontrolovali a nedovolili Liverpoolu prakticky nič. Verím, že toto víťazstvo nám zdvihne sebavedomie a v ďalších zápasoch sa viac uvoľníme," citovala Ancelottiho agentúra AP. "Radi by sme pokračovali aj v ďalších dueloch v týchto kvalitných výkonoch, aby sme potešili našich skvelých priaznivcov. Chvíľu si ešte môžeme užívať skvelé víťazstvo nad Liverpoolom, no od štvrtka budeme mať pred sebou iba nedeľňajší duel proti Sassuolu," dodal Hamšík.