Neymar skritizoval rozhodnutie VAR: Je to hanba

Paríž 7. marca (TASR) - Futbalista francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain Neymar mal po stredajšom odvetnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov 2018/19 proti Manchestru United (1:3) veľký problém s nariadeným pokutovým kopom v závere duelu. Brazílčan na sociálnej sieti tvrdo zaútočil na videorozhodcov, ktorí zmenili pôvodný verdikt a odobrili pokutový kop v prospech "červených diablov".



Ten s prehľadom premenil Marcus Rashford a posunul tak United do štvrťfinále vďaka gólu z ihriska súpera, keďže v prvom zápase vyhral francúzsky majster na Old Trafford 2:0.



Hlavný rozhodca Damir Skomina zo Slovinska využil systém VAR po ruke Presnela Kimpembeho, ktorú mu nastrelil portugalský obranca Diogo Dalot. "Je to hanba. Do zápasu nasadia štyroch rozhodcov, ktorí nevedia nič o futbale, aby sledovali spomalene situácie. Rozhodne to nemala byť penalta," uviedol po zápase Neymar, ktorý pre zranenie do zápasu nezasiahol.



Dvadsaťsedemročný útočník by sa mal do zostavy Parížanov vrátiť v priebehu apríla. So zraneným členkom laboruje od januárového zápasu proti Štrasburgu. Informovala agentúra AP.