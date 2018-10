Liga Majstrov: Paríž SG deklasoval Crvenu Zvezdu, Neymar s hetrikom

2. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/2019:



C-skupina:



Paríž St. Germain - CZ Belehrad 6:1 (4:0)



Góly: 20., 22. a 81. Neymar, 37. Cavani, 42. Di Maria, 70. Mbappe - 74. Marin. Rozhodca: Dias (Port.)







D-skupina:



Lokomotiv Moskva - FC Schalke 04 Gelsenkirchen 0:1 (0:0)



Gól: 88. McKennie. Rozhodca: Taylor (Angl.)

Bratislava 3. októbra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain si v stredajšom domácom stretnutí 2. kola C-skupiny Ligy majstrov poradili s Crvenou Zvezdou Belehrad jednoznačne 6:1, hetrikom sa zaskvel Brazílčan Neymar. Zverenci trénera Thomasa Tuchela získali prvé tri body, keďže pred dvoma týždňami prehrali na Anfielde s FC Liverpool 2:3.Po štvrťhodine mohol v Parku princov otvoriť skóre Mbappe po prihrávke Neymara, ale Borjan bol pripravený a ratoval na roh. Parížania nepožičali loptu súperovi, ktorého prinútili stiahnuť sa do obrannej ulity. Favoritovi pomohol priamy kop spoza šestnástky, z ktorého Neymar prekvapil hosťujúceho brankára - 1:0. Už o dve minúty Rabiot skvelým čítaním hry odobral súperovmu hráčovi loptu v strede ihriska, tá rýchlo putovala po linke Neymar - Mbappe späť k brazílskemu útočníkovi, ktorý "klincom" zariadil dvojgólový náskok. Ten sa do polčasu ešte podarilo zvýšiť vďaka Cavanimu a Di Mariovi. Srbský majster bol zrelý na "uterák", ale po prestávke PSG očividne ubral nohu z plynu a šetril sa na nedeľňajší ligový šláger s Lyonom. Neymar sa napokon mohol potešiť z hetriku a hostia aspoň z dosiahnutia čestného úspechu, o ktorý sa v 74. minúte postaral Marin.V D-skupine zvíťazilo Schalke 04 Gelsenkirchen nad Lokomotivom Moskva 1:0 po góle Američana McKennieho z 88. minúty, ktorý sa presadil hlavičkou po rohovom kope. Ruský tím má na bodovom i gólovom konte nulu, Schalke so štyrmi priebežne figuruje na čele tabuľky.