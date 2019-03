LIGA MAJSTROV: PSG je pred odvetou s ManUtd vo vynikajúcej pozícii

Odvety osemfinále LM 2018/19 (streda 6. marca, 21.00 SEČ):



Paríž St. Germain - Manchester United /prvý zápas 2:0, rozhoduje Damir Skomina (Slov.)/

FC Porto - AS Rím /prvý zápa 1:2, rozhoduje Cüneyt Cakir (Tur.)/

Bratislava 6. marca (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain sú pred stredajšími odvetami osemfinále Ligy majstrov 2018/19 v najlepšej východiskovej pozícii. Od 21.00 h budú na vlastnom štadióne hájiť náskok 2:0 z úvodného stretnutia na trávniku Manchestru United, AS Rím pricestuje na pôdu FC Porto s víťazstvom 2:1 z domáceho zápasu.Na Old Trafford sa strelecky presadili Presnel Kimpembe a Kylian Mbappe a zverenci Thomasa Tuchela uspeli napriek tomu, že sa museli zaobísť bez zranených útočníkov Edinsona Cavaniho aj Neymara. Cavaniho štart v odvete je len málo pravdepodobný, Neymar bude určite opäť chýbať.vyhlásil obranca Layvin Kurzawa na oficiálnej klubovej stránke.PSG čaká na štvrťfinálovú účasť od roku 2016, Manchester United dokonca ešte o dva roky dlhšie. Hosťujúci tréner Ole Gunnar Solskjaer musí nahradiť viacero zranených hráčov a nemôže počítať ani so stredopoliarom Paulom Pogbom, ktorý videl v prvom zápase dve žlté a tým pádom červenú kartu. Solskjaer sa na Pogbu spoliehal v každom súboji s výnimkou jedného pohárového, odkedy zasadol na lavičku.zdôraznil Tuchel.Jeho náprotivok musí oželieť aj služby Andera Herreru, Nemanju Matiča, Anthonyho Martiala, Juana Matu či Jesseho Lingarda, návrat do zostavy hlási po zranení členka aspoň útočník Marcus Rashford. Brankár David De Gea si môže pripísať 30. vystúpenie v LM. United zvíťazili v ôsmich zápasoch na pôde súperov za sebou.povedal Solskjaer.Manchester sa v anglickej lige naladil víťazstvom nad Southamptonom 3:2, Paríž zdolal Caen 2:1. Pod trénerským vedením Solskjaera, ktorý vystriedal Joseho Mourinha v decembri, má ManUtd na konte trinásť víťazstiev zo šestnástich duelov, dve remízy a jedinú prehru - práve s Parížom.povedal obranca Luke Shaw. Počas osemzápasovej víťaznej série na trávnikoch súperov inkasovali United tri góly.Ešte otvorenejšia je portugalsko-talianska konfrontácia. Rimania uspeli doma 2:1 vďaka dvom gólom mladého Nicolu Zaniola, ktorému v oboch prípadoch prihral Edin Džeko, za hostí skorigoval Adrian Lopez. S gólom na ihrisku AS môže na postup reálne pomýšľať aj Porto, ktoré čaká na štvrťfinále od sezóny 2014/15. Rím sa v minulom ročníku senzačne prebojoval do semifinále. Ani jedno mužstvo sa cez víkend nenaladilo pozitívne, Porto podľahlo v šlágri najvyššej portugalskej súťaže Benfice Lisabon 1:2, AS prehral v ligovom rímskom derby s Laziom dokonca 0:3.uviedol stredopoliar Daniele De Rossi.dodal tréner Eusebio di Francesco, ktorého zverenci môžu rovnako ako Porto napraviť víkendové zaváhania z domácich súťaží cez týždeň na európskej scéne.