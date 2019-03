LIGA MAJSTROV: Ranieri nahradil na lavičke AS Rím Di Francesca

Šesťdesiatsedemročný Ranieri len pred niekoľkými dňami skončil na lavičke FC Fulham.

Miláno 8. marca (TASR) - Talian Claudio Ranieri sa stal novým trénerom futbalového klubu AS Rím. Na poste vymenil Eusebia Di Francesca, ktorého prepustili vo štvrtok po prehre v odvetnom zápase osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 na štadióne portugalského majstra FC Porto (1:3 pp). Tá znamenala pre taliansky klub vyradenie zo súťaže.



Informovala agentúra AFP.



Rímsky rodák Ranieri povedie "vlkov" do konca aktuálnej sezóny. "Som rád, že sa vraciam domov. Keď zavolá AS Rím, je nemožné povedať nie," citovala agentúra AP trénera, ktorý v roku 2016 priviedol k senzačnému anglickému titulu Leicester City.