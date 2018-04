LIGA MAJSTROV: Real Madrid vyhral v Turíne, Bayern blízko semifinála

Liga majstrov - 1. zápasy štvrťfinále:



Juventus Turín - Real Madrid 0:3 (0:1)



Góly: 3. a 64. Ronaldo, 72. Marcelo. Rozhodoval: Cakir (Tur.), ŽK: Bentancur, Dybala - Ramos, Kovačič, ČK: 66. Dybala (Juventus) po 2. ŽK



Juventus: Buffon - De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah (69. Mandžukič) - Khedira (75. Cuadrado), Bentancur - Costa (69. Matuidi), Dybala, Alex Sandro - Higuain



Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Modrič (82. Kovačič), Kroos, Casemiro, Isco (75. Asensio) - Benzema (59. Vazquez), Ronaldo



FC Sevilla - Bayern Mníchov 1:2 (1:1)



Góly: 32. Sarabia - 37. Navas (vlastný), 68. Alcantara. Rozhodoval: Orsato (Tal.), ŽK: Correa, Pizarro - Ribery, Bernat, Müller



Sevilla: Soria - Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Pizarro - Sarabia, Vazquez, Correa (78. Ramirez) - Ben Yedder (80. Muriel)



Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat (46. Rafinha) - Martinez - Müller, Vidal (36. Rodriguez), Alcantara, Ribery (79. Robben) - Lewandowski

Bratislava 4. apríla (TASR) - V úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov 2017/2018 zvíťazili futbalisti Realu Madrid na pôde Juventusu Turín presvedčivo 3:0. Dva góly obhajcu trofeje strelil Cristiano Ronaldo, skóre uzavrel Marcelo. V druhom utorkovom súboji Bayern Mníchov otočil skóre a na pôde FC Sevilla vyhral 2:1.V repríze finále z minulej sezóny v Turíne prvýkrát gólovo udreli hostia po tom, ako už v 3. minúte do Iscovho centra vložil pohotovo nohu Ronaldo - 0:1. Portugalský útočník sa ako prvý hráč v histórii strelecky presadil už v desiatom zápase Ligy majstrov za sebou a "biely balet" vďaka nemu vstúpil do zápasu bravúrne. Dybala mal onedlho na kopačke vyrovnávajúci zásah, ale jeho pokus Ramos obetavo zblokoval na roh. Juventus pôsobil po inkasovanom góle aktívnejším dojmom, v 23. minúte sa Higuain pretlačil do koncovky cez Carvajala, ale Navas vytiahol reflexívny zákrok. Real hrozil z kontier, predovšetkým však bol prinútený brániť tesný náskok. V 36. minúte sa mohol postarať o jeho zvýšenie Kroos, ktorý delovkou opečiatkoval brvno. V závere prvého polčasu sa hráči Juventusu dožadovali jedenástky, ale Dybalov pád turecký rozhodca Cakir "odmenil" žltou kartou.V 50. minúte Ronaldo po akcii Benzemu krížnou strelou iba o centimetre minul bránku domáceho tímu. Na opačnej strane Ramos famózne dirigoval obranu Realu, v 55. minúte však po faule na Dybalu dostal žltú kartu, ktorá pre kapitána rekordného 12-násobného víťaza európskeho pohára číslo jeden znamená stop v odvete. V 64. minúte nedorozumenie Chielliniho a Buffona nepotrestal striedajúci Vazquez, ale rýchla akcia pokračovala a na jej konci boli fenomenálne Ronaldove nožničky, ktoré si vyslúžili aplauz na otvorenej scéne - 0:2. Následný Dybalov zásah kopačkou do brucha Carvajala a červená karta pre argentínskeho útočníka zmarili nádej talianskeho šampióna pomýšľať na priaznivý výsledok pred odvetou. V 72. minúte Marcelo spečatil jasný triumf hostí, ktorí mohli ešte prikrášliť výsledok.Sevilla pri svojej premiérovej účasti vo štvrťfinále LM začala proti papierovo favorizovanému Bayernu nebojácne. Územnú prevahu mali hostia, no tí z nej dokázali vyťažiť len sériu rohových kopov. V 20. minúte spálil tutovku Sarabia, ktorý zoči-voči Ulreichovi poslal loptu len vedľa pravej žrde. Domáci krídelník bol pri chuti, v 32. minúte sa po krížnom "pase" Escudera zbavil nedôrazného Bernata a tentoraz už prekonal brankára Bayernu - 1:0. V 36. minúte prišiel na ihrisko Rodriguez namiesto zraneného Vidala a okamžite dal o sebe vedieť. Po prihrávke Kolumbijčana si Riberyho strelu nešťastne tečoval do vlastnej siete Navas, snaha brankára Soriu o zabránenie vyrovnávajúcemu gólu bola márna - 1:1. V 49. minúte po akcii Ben Yeddera a Correu v poslednej chvíli zabránil gólu Martinez. Španielsky defenzívny štít dal o sebe vedieť v 66. minúte v šestnástke súpera, jeho "koníček" však zneškodnil Soria. O dve minúty sa už hostia radovali. Riberyho center z ľavej strany našiel hlavu Thiaga Alcantaru a zblokovaný pokus pomýlil domáceho brankára - 1:2. Sevilla v závere pritlačila, tvrdá rana N'Zonziho ani pokus Ramireza však nepriniesli vyrovnanie andalúzskemu tímu.Odvety v Madride a Mníchove sú na programe v stredu 11. apríla.