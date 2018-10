LM: Real sa chce chytiť na Plzni, návrat Ronalda na Old Trafford

3. kolo LM 2018/19, utorok 23. októbra:

E-skupina:



18.55 AEK Atény - Bayern Mníchov /rozhoduje: Aleksei Kulbakov (Biel.)/

21.00 Ajax Amsterdam - Benfica Lisabon /Ruddy Buquet (Fr.)/



Tabuľka:



1. Ajax Amsterdam 2 1 1 0 4:1 4

2. Bayern Mníchov 2 1 1 0 3:1 4

3. Benfica Lisabon 2 1 0 1 3:4 3

4. AEK Atény 2 0 0 2 2:6 0



F-skupina:



21.00 Šachtar Doneck - Manchester City (v Charkove, Carlos Del Cerro (Šp.)/

21.00 TSG 1899 Hoffenheim - Olympique Lyon /Alberto Undiano Mallenco (Šp.)/



Tabuľka:



1. Olympique Lyon 2 1 1 0 4:3 4

2. Manchester City 2 1 0 1 3:3 3

3. Šachtar Doneck 2 0 2 0 4:4 2

4. 1899 Hoffenheim 2 0 1 1 3:4 1



G-skupina:



21.00 Real Madrid - Viktoria Plzeň /Orel Grinfeld (Izr.)/

21.00 AS Rím - CSKA Moskva /Tasos Sidiropoulos (Gr.)/



Tabuľka:



1. CSKA Moskva 2 1 1 0 3:2 4

2. AS Rím 2 1 0 1 5:3 3

3. Real Madrid 2 1 0 1 3:1 3

4. Viktoria Plzeň 2 0 1 1 2:7 1



H-skupina:



18.55 Young Boys Bern - FC Valencia /Andris Treimanis (Lit.)/

21.00 Manchester United - Juventus Turín /Milorad Mažič (Srb.)/



Tabuľka:



1. Juventus Turín 2 2 0 0 5:0 6

2. Manchester United 2 1 1 0 3:0 4

3. FC Valencia 2 0 1 1 0:2 1

Bratislava 23. októbra (TASR) - Trojnásobný obhajca titulu vo futbalovej Lige majstrov Real Madrid privíta v utorok na Santiago Bernabeu v 3. kole G-skupiny českého šampióna Viktoriu Plzeň. "Biely balet" je momentálne bez fazóny, ťahá sériu piatich duelov bez výhry vo všetkých súťažiach a v hre je tak i budúcnosť jeho trénera Julena Lopeteguiho. V utorok sa pozornosť sústredí aj na Old Trafford, kde si proti bývalému klubu Manchester United zahrá portugalský útočník Cristiano Ronaldo z Juventusu Turín..Rekordný 13-násobný európsky šampión z Madridu prehral tri zápasy za sebou, naposledy v lige doma s Levante 1:2. Práve proti outsiderovi z Plzne je čas naštartovať obrat. V základe by už nemal chýbať Toni Kroos, ktorý dostal oddych, resp. útočníci Gareth Bale a Karim Benzema, ktorí proti Leganes začali na lavičke. Hráči sa po sérii zlých výsledkov postavili za Lopeteguiho, podľa kapitána Sergia Ramosa by úspech proti Viktorii mal tím nabudiť aj pred nedeľným El Clasicom v Barcelone.citovala ho agentúra AP. Real doma v skupine neprehral 26 zápasov, Plzeň prehrala vo všetkých troch dueloch v Španielsku a nestrelila ani gól.Tréner "Viktorky" Pavel Vrba má v kádri slovenské trio brankára Matúša Kozáčika a stredopoliarov Patrika Hrošovského a Romana Procházku.povedal pre klubový web Vrba, ktorý zrejme nebude meniť brankársky post a chytať by tak mal Aleš Hruška.V druhom zápase skupiny hostí AS Rím moskovský CSKA. "Vlci" naposledy doma zdemolovali Plzeň 5:0, Moskovčania doma zdolali Real 1:0.Do Divadla snov sa vráti C. Ronaldo. S MUFC vyhral prvý z jeho piatich titulov v LM (pozn.- v roku 2008) a pod vedením legendárneho trénera Alexa Fergusona sa stal svetovou megahviezdou. V sobotu v 9. kola Serii A proti FC Janov strelil CR7 už svoj 400. gól naprieč elitnými európskymi ligami. Stal sa prvým hráčom, ktorému sa podarilo dosiahnuť túto métu. Na predĺženie osemzápasového víťazného ťaženia "starej dámy" z úvodu sezóny Serie A to však nestačilo a Janovčania si z Turína odviezli cenný bod za remízu 1:1. Ronaldo prišiel do Turína pred touto sezónou z Realu Madrid za 117 miliónov eur s jasným zámerom útočiť na titul v LM.citovali britské médiá portugalského trénera United Joseho Mourinha. Manchester v ligovej generálke na "starú dámu" remizoval v šlágri na ihrisku Chelsea Londýn 2:2, keď o plný bodový zisk prišiel v 90.+6 minúte. Turínu bude chýbať zranený stredopoliar Emre Can. V druhom stretnutí H-skupiny už od 18.55 hostí Young Boys Bern španielsku Valenciu.V E-skupine sa už od 18.55 h. predstaví Bayern Mníchov na ihrisku AEK Atény. Bavori tiež nemali dobrú sériu výsledkov, ale naposledy v lige vyhrali vo Wolfsburgu 3:1, uťali sériu 4 zápasov bez výhry a mali by zaknihovať druhý triumf v skupine. AEK ešte nebodoval. Na čele tabuľky je zatiaľ Ajax Amsterdam, ktorý privíta Benficu Lisabon.V F-skupine v Charkove privíta Šachtar Doneck anglického majstra Manchester City. Pred rokom "baníci" uťali "Citizens" víťaznú sériu pri vstupe do sezóny po výhre 2:1. Teraz už zverenci Pepa Guardiolu majú na konte prehru s Lyonom, na druhej strane ukrajinský hegemón ťahá sériu 11 duelov bez prehry, hoci často so slabšími súpermi ako je City. To sa naladilo ligovým triumfom 5:0 nad Burnley. Líder tabuľky z Lyonu sa predstaví na pôde Hoffenheimu.