LIGA MAJSTROV: Real vyradil v semifinále Bayern a je opäť vo finále

Odveta semifinále LM 2017/18:



Real Madrid - Bayern Mníchov 2:2 (1:1)

Góly: 11. a 46. Benzema - 3. Kimmich, 63. Rodriguez. Rozhodoval: Cakir (Tur.), ŽK: Modrič, Lucas, Varane, Casemiro (všetci Real)

/prvý zápas 2:1, Real Madrid postúpil do finále/



Real: Navas - Lucas, Varane, Ramos, Marcelo - Kroos, Modrič, Kovačič (73. Casemiro), Asensio (88. Nacho) - Benzema (72. Bale), Ronaldo

Bayern: Ulreich - Kimmich, Hummels, Süle, Alaba - Tolisso (74. Wagner), Alcantara - Müller, Rodriguez (84. Martinez), Ribery - Lewandowski

Madrid 2. mája (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa prebojovali do finále Ligy majstrov 2017/18. Dvojnásobný obhajca trofeje prešiel v semifinále cez Bayern Mníchov, po víťazstve 2:1 na ihrisku súpera spečatil postup v utorkovej domácej odvete, v ktorej remizoval s nemeckým šampiónom 2:2.Španielsky klub usiluje o zisk tretej trofeje najprestížnejšej európskej súťaže za sebou, čím by zopakoval práve počin Bayernu zo sezón 1973/1974, 1974/1975 a 1975/1976. Súperom Realu vo finále, ktoré sa uskutoční 26. mája v Kyjeve, bude úspešný z druhej semifinálovej konfrontácie medzi FC Liverpool a AS Rím (prvý zápas 5:2).Bayern vstúpil do odvety vo veľkom štýle. Po nevydarenom zásahu Ramosa sa lopta na hranici päťky odrazila ku Kimmichovi a ten ju v 3. minúte nezadržateľne poslal do siete - 0:1. Odpoveď Realu na seba nenechala dlho čakať. Marcelo poslal center na zadnú žrď, kde nestrážený Benzema hlavou vyrovnal - 1:1. Po dvoch rýchlych góloch sa ofenzívne manévre na dlhší čas stíšili, ďalšia veľká šanca sa zrodila až v 33. minúte a patrila Bayernu. Najskôr Lewandowského rútiaceho sa z ľavej strany vychytal Navas a dorážka Rodrigueza zblízka po dobrej práci Müllera preletela ponad domácu bránku. V 39. minúte pokus Ronalda vyškriabal Ulreich s námahou na roh a na opačnej strane neskončili v sieti strely Tolissa ani Lewandowského, keď pri druhej hráči Bayernu neúspešne reklamovali ruku Marcela v šestnástke.Pár sekúnd po návrate zo šatní posadila Real na koňa hrúbka brankára Ulreicha. Ten dostal "malú domov" od Tolissa a chcel loptu chytiť proti pravidlám rukami, na poslednú chvíľu si to však rozmyslel a pustil ju za seba, kde číhal Benzema a nevídanou tutovkou nepohrdol - 2:1. V 54. minúte sa Ronaldo ocitol v dobrej palebnej pozícii, ale z voleja nenamieril presne. Bayernu sa krátil čas a nezostalo mu nič iné, len postupne vsadiť všetko na jednu kartu. V 63. minúte ho vrátil do hry Rodriguez, ktorý sa proti Navasovi presadil na druhý pokus - 2:2. V 74. minúte mohli hostia nakloniť postupové misky váh na svoju stranu, nevyspytateľnú strelu Tolissa však bravúrne vyrazil Navas. Ofenzívu bavorského tímu posilnil Wagner, Bayern sa vo veľkom počte tlačil dopredu a Real sa triasol o postup, v napínavom závere však ubránil postačujúci výsledok.