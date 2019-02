LIGA MAJSTROV: Real zvíťazil nad Ajaxom, Tottenham zdolal Dortmund

1. zápasy osemfinále LM 2018/19:

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

Góly: 47. Son Heung-min, 83. Vertonghen, 86. Llorente, ŽK: Aurier - Delaney, rozhodoval: Lahoz (Šp.)



Tottenham: Lloris - Alderweireld, Sanchez, Foyth - Aurier, Winks, Sissoko (90.+1 Wanyama), Vertonghen - Eriksen - Lucas Moura (84. Llorente), Son Heung-min (90. Lamela)



Dortmund: Bürki - Hakimi, Toprak, Zagadou (77. Schmelzer), Diallo - Witsel, Delaney, Dahoud - Pulisic (88. Bruun Larsen), Sancho (88. Guerreiro), Götze



Ajax Amsterdam - Real Madrid 1:2 (0:0)

Góly: 75. Ziyech - 60. Benzema, 87. Asensio, ŽK: Ziyech - Reguilon, Lucas Vazquez, Ramos, rozhodoval: Skomina (Slov.)



Ajax: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne (73. Dolberg), F. de Jong - Ziyech, van de Beek, Neres - Tadič



Real: Courtois - Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon - Kroos, Casemiro, Modrič - Bale (61. Lucas Vazquez), Benzema (73. Asensio), Vinicius Junior (81. Mariano)

Bratislava 14. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v stredajšom prvom osemfinálovom súboji Ligy majstrov 2018/19 na ihrisku Ajaxu Amsterdam 2:1. Na vedúci gól Karima Benzemu zo 60. minúty zareagoval domáci Hakim Ziyech, víťazný gól trojnásobného obhajcu trofeje strelil v 87. minúte striedajúci Marco Asensio. V druhom zápase večera Tottenham zdolal na Wembley Borussiu Dortmund jednoznačne 3:0, keď všetky tri góly strelili Londýnčania v druhom polčase.V Amsterdame slávil jubileum kapitán Realu Sergio Ramos, ktorý nastúpil na okrúhly 600. súťažný zápas v drese madridského veľkoklubu. Hráči Ajaxu začali proti favoritovi nebojácne, v úvode vysokým napádaním nedovolili Realu rozvinúť jeho hru a naopak sami hrozili šikovnými kombináciami. V 9. minúte po prieniku z pravého krídla mieril Mazraoui iba tesne vedľa žrde. Hostia sa spoliehali viac na brejky, v 14. min. nechal Onanu vyniknúť Vinicius Junior. Ajax postupne stupňoval tempo, v 26. minúte Tadič tiesnený Ramosom mieril do vzdialenejšej žrde a o desať minút neskôr Courtois včasným vybehnutím zmaril tutovku Ziyechovi. Následne sa Tagliaficovi podarilo hlavičkou doklepnúť vyrazenú loptu do siete, ale rozhodca Skomina si prezrel situáciu na videu a gól neuznal, lebo Tadič v ofsajdovej situácii bránil Courtoisovi v hre. Bol to historicky prvý verdikt VAR v Lige majstrov.V druhom polčase hráči Realu už viac podržali loptu na kopačkách a upokojili svoju hru. Dirigentskej taktovky sa chopil Modrič, po jeho pätičke a prihrávke Carvajala presne k žrdi vypálil Benzema, ale Onana bol na mieste. Na druhej strane Neres z rýchleho protiútoku mieril iba do Courtoisa. Po hodine hry predviedol po Modričovom vysunutí drzú individuálnu akciu na ľavom krídle Vinicius Junior, ponúkol loptu ako na podnose Benzemovi, proti ktorého zakončeniu bol Onana bezmocný - 0:1. Ajax znovu zapol, strela Dolberga ešte mierila nad bránu, no po rýchlej akcii do rozhodenej obrany už vyrovnal Ziyech. Koncovka duelu však patrila Madridčanom. V 87. minúte Onana nedosiahol na loptu po centri Carvajala a striedajúci Asensio rozhodol o víťazstve hostí.Zápas na Wembley v prvom dejstve veľa vzruchu nepriniesol. Najväčšiu šancu na otvorenie skóre mal v závere polčasu Sancho, domáci brankár Lloris ale jeho hlavičku skvelým zákrokom zneškodnil. Po návrate z kabín stačilo "kohútom" iba 67 sekúnd, aby prekonali Bürkiho, po centri Vertonghena z ľavej strany trafil z prvej presne nepokrytý Son Heung-min. Akcie Borussie potom narážali na dobre sformovanú obranu Spurs, ktorí nedovolili už hosťom zdramatizovať zápas. Naopak, v 83. minúte zvýraznil domáci náskok Vertonghen, ktorý si ideálne nabehol na center Auriera. O tri minúty neskôr zasadil súperovi tretí úder po rohu Eriksena striedajúci Llorente. Tottenham je tak po trojgólovom víťazstve jednou nohou vo štvrťfinále.