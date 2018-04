LIGA MAJSTROV: Ronaldo nedal gól, no Real uspel v Mníchove

Akciu, pri ktorej Ronaldo napol sieť peknou strelou, zastavil verdikt rozhodcu pre hru rukou.

Mníchov 26. apríla (TASR) - Cristiano Ronaldo po prvý raz v tejto sezóne Ligy majstrov strelecky mlčal, no futbalisti Realu Madrid si aj bez jeho prispenia vypracovali dobrú východiskovú pozíciu na postup do tretieho finále za sebou a štvrtého za päť rokov. V stredajšom úvodnom stretnutí semifinále zvíťazili na štadióne Bayernu Mníchov 2:1, odvetu odohrajú doma v utorok 1. mája.



Ronaldo si pripísal dva pokusy, ale prvýkrát od mája minulého roka nevyslal v LM ani jeden na bránku. Jeho hlavička išla mimo a raz vystrelil tak nepresne, že lopta skončila v aute. Akciu, pri ktorej napol sieť peknou strelou, zastavil verdikt rozhodcu pre hru rukou. Portugalčana gólovo zastúpili spoluhráči, ľavý obranca Marcelo vyrovnal halfvolejom tesne pred prestávkou a krátko po zmene strán striedajúci Marco Asensio zužitkoval protiútok po chybe Rafinhu. "Spravili sme iba prvý krok," upozornil kapitán Realu Sergio Ramos. Bayern musí na budúci týždeň skórovať minimálne dvakrát, Juventus Turín však v odvete štvrťfinále ukázal, že na Santiago Bernabeu to nie je nereálne. Na druhej strane, Real v uplynulých sezónach predviedol, že vie, ako sa vo vyraďovacej časti prebojovať ďalej. "Dvojzápas má ďaleko od konca. Je viac než možné, že Bayern môže zvíťaziť na našej pôde," povedal madridský tréner Zinedine Zidane podľa agentúry AP.



Jubilejné 150. víťazstvo od zavedenia Ligy majstrov však zatiaľ pasuje Real do úlohy, v ktorej by mal postúpiť do finále. Španielsky klub usiluje, aby získal tri trofeje najprestížnejšej európskej súťaže za sebou práve po Bayerne v sezónach 1973/1974, 1974/1975 a 1975/1976. Mníchov sa mu to pokúsi prekaziť a mohol byť v lepšej situácii, pokiaľ by premenil aspoň niektoré z mnohých stredajších príležitostí. Skórovať však nedokázali Franck Ribery, Robert Lewandowski či kapitán Thomas Müller. "Dalo sa dosiahnuť oveľa viac. Mrzí nás to, ale zároveň to ukazuje potenciál, ktorý máme pred odvetou. V nej musíme uhrať omnoho priaznivejší výsledok, doma sme boli príliš naivní," uviedol Müller. Otvárací gól strelil Joshua Kimmich a na niekoľko minút ním poslal Bavorov do vedenia: "Cez víkend sme v ligovom stretnutí s Hannoverom nemali toľko možností a uspeli sme 3:0. Real zvíťazil u nás 2:1, takže si vybudoval výhodu, no v odvete necháme na trávniku všetko."



Bayern potrebuje na obrat ukončiť šesťzápasovú sériu prehier s Realom, v minulom ročníku s ním vypadol vo štvrťfinále. Rovnako ako teraz, aj vo vlaňajších dueloch prehral po tom, ako sa dostal do vedenia. Pre Real je to najúspešnejšia šnúra proti jednému súperovi v LM popri Ajaxe Amsterdam v rokoch 2010 až 2012, keď nad holandským mužstvom triumfoval takisto šesťkrát za sebou. "Totálne zbytočný vyrovnávajúci zásah pred prestávkou bol zlomový bod. Darovali sme ho a to isté sa potom stalo aj pri druhom góle. Málokedy som videl, aby si moji zverenci pripravili tak veľa šancí, ale premenili tak málo z nich. Je to veľmi nezvyčajné a prekvapilo ma vôbec to, že tím ako Real umožnil toľko šancí. Nepremenili sme ich, boli sme príliš neefektívni. V Madride urobíme čokoľvek, aby sme napravili výsledok z prvého zápasu," povedal tréner nemeckého tímu Jupp Heynckes na oficiálnej stránke Bayernu.



Sedemdesiatdvaročný kouč sa po sezóne vráti do trénerského dôchodku, keď doň odchádzal prvýkrát v roku 2013, lúčil sa s Bayernom ziskom treble. Na to pomýšľa aj teraz, majstrovský titul si už môže odškrtnúť, 19. mája sa predstaví vo finále Nemeckého pohára a o týždeň neskôr by rád figuroval aj vo finále LM. Real si v tomto ročníku počínal na domácej scéne menej úspešne, Copa del Rey je v rukách FC Barcelona a mieri do nich aj celkové prvenstvo v La Lige. "Bielemu baletu" zostalo sústrediť sa na LM, potrebuje ešte zvládnuť domácu odvetu a prípadné finále (26. mája). Do Kyjeva má z druhej dvojice zatiaľ bližšie FC Liverpool, ktorý zdolal v úvodnom dueli AS Rím 5:2. "Vieme, že v odvete musíme hrať obetavo, aby sme dosiahli náš cieľ. Musíme podať odlišný výkon než v stretnutí s Juventusom, ináč to bude veľmi náročné," dodal Zidane.