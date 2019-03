RONALDOV HETRIK POSUNUL JUVENTUS DO ŠTVRŤFINÁLE

Juventus Turín - Atletico Madrid 3:0 (1:0)



Góly: 27., 48. a 86. Ronaldo (tretí z 11 m), ŽK: Bernardeschi - Juanfran, Jimenez, Vitolo, rozhodoval: Kuipers (Hol.)



Juventus: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (67. Dybala) - Can, Pjanič, Matuidi - Bernardeschi, Mandžukič (80. Kean), Ronaldo



Atletico: Oblak - Arias (77. Vitolo), Godin, Gimenez, Juanfran - Niguez, Rodri, Koke, Lemar (57. Correa) - Griezmann, Morata



/prvý zápas: 0:2, Juventus Turín postúpil do štvrťfinále/







Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen 7:0 (3:0)



Góly: 35. a 38. Agüero (prvý z 11 m), 43. L. Sane, 56. Sterling, 71. B. Silva, 78. Foden, 84. Gabriel Jesus, ŽK: Danilo, Zinčenko - Bruma, rozhodoval: Turpin (Fr.)



Man. City: Ederson - Danilo, Walker, Laporte (72. Delph), Zinčenko - B. Silva, Gündogan, D. Silva (64. Foden) - Sterling, Agüero (64. Gabriel Jesus), L. Sane



Schalke: Fährmann - Bruma, Stambouli, S. Sane, Oczipka - Serdar - McKennie (74. Mendyl), Konopľanka, Bentaleb, Burgstaller (79. Teuchert) - Embolo (69. Skrzybski)



/prvý zápas 3:2, Manchester City postúpil do štvrťfinále/





Bratislava 12. marca (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov 2018/2019. V utorkovej domácej odvete osemfinále zvíťazili nad Atleticom Madrid 3:0 vďaka hetriku Cristiana Ronalda a zvrátili prehru 0:2 z prvého zápasu.Do ďalšej fázy sa suverénne kvalifikoval úradujúci anglický šampión Manchester City, ktorý doma deklasoval Schalke 04 Gelsenkirchen 7:0, predtým v Nemecku uspel 3:2.Juventus vstúpil do zápasu aktívne. Už v 4. minúte dostal loptu do siete Atletica Chiellini, ale jeho zásahu predchádzal faul Ronalda na brankára Oblaka. "Stará dáma" sa snažila prekvapiť obranu hostí vzduchom, ale neúspešne. Domáci sa predsa dočkali - v 27. minúte si nerozumela defenzíva hostí, lopta sa odrazila k Bernardeschimu. Ten našiel Ronalda, ktorý prehlavičkoval Juanfana a otvoril skóre duelu. Turínčania mohli pridať aj druhý zásah v 43. minúte, Spinazzola našiel Ronalda, ale portugalský útočník hlavou minul a Chielliniho pokus po rohovom kope zneškodnil Oblak.Po zmene strán pokračoval Juventus v snahe zmazať náskok Atletica z prvého zápasu. Podarilo sa mu to už po troch minútach. Tentokrát z pravej strany odcentroval Cancelo a Ronaldovu hlavičku vyrazil Oblak už spoza bránkovej čiary. Juventus mohol vzápätí streliť postupový gól, ale Bernardeschi neusmernil Cancelov center medzi tri žrde. Hrdinom Turína sa mohol stať striedajúci Kean, ale perfektné vysunutie Chielliniho nezužitkoval. V 84. minúte sa do šestnástky pretlačil Bernardeschi, Correa ho zastavil nedovolene a hlavný rozhodca Kuipers ukázal na biely bod. Loptu si postavil Ronaldo, skompletizoval hetrik a poslal Juventus do štvrťfinále LM.Manchester City rozhodol o postupe do ďalšie fázy už v prvom polčase. Najprv v 35. min premenil Agüero pokutový kop, o tri minúty ten istý hráč zdvojnásobil vedenie domácich a v závere prvej časti hry upravil na 3:0 Sane. Schalke sa prakticky k ničomu nedostalo a po zmene strán inkasovalo ešte štyrikrát.