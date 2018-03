LIGA MAJSTROV: Manchester United je z hry von, do štvrťfinále i AS Rím

Odvety osemfinále LM 2017/18:



Manchester United - FC Sevilla 1:2 (0:0)

Góly: 84. Lukaku - 74. a 78. Ben Yedder, ŽK: Rashford - Banega, Ben Yedder, Correa, Sarabia, rozhodoval: Makkelie (Hol.)

/prvý zápas: 0:0, do štvrťfinále postúpila Sevilla/



Manchester: de Gea - Valencia (77. Mata), Smalling, Bailly, Young - Fellaini (60. Pogba), Matič – Lingard (77. Martial), Sanchez, Rashford - Lukaku

Sevilla: Rico - Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Banega - Sarabia, Vazquez (88. Pizarro), Correa (89. Geis) – Muriel (72. Ben Yedder)



AS Rím - Šachtar Doneck 1:0 (0:0)

Gól: 52. Džeko, ŽK: Florenzi, Manolas - Stepanenko, Fred, Ferreyra, ČK: 79. Ordec (Šachtar), rozhodoval: Undiano Mallenco (Šp.)

/prvý zápas: 1:2, do štvrťfinále postúpil Rím/



AS Rím: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Nainggolan, De Rossi, Strootman - Ünder (65. Gerson), Džeko (89. El Shaarawy), Perotti

Šachtar: Pjatov - Butko, Ordec, Rakickij, Ismaily - Fred, Stepanenko (74. Alan Patrick) - Marlos (82. Detinho), Taison, Bernard - Ferreyra

Bratislava 14. marca (TASR) - Futbalisti FC Sevilla a AS Rím sú ďalšími štvrťfinalistami Ligy majstrov 2017/18. V utorňajšej osemfinálovej odvete prehral Manchester United na Old Trafford s FC Sevilla 1:2 po dvoch góloch francúzskeho útočníka Wissama Ben Yeddera. Keďže sa v prvom zápase v Španielsku zrodila bezgólová remíza, do osmičky sa kvalifikoval zástupca La Ligy. V druhom stretnutí večera domáci AS Rím vyhral nad ukrajinským Šachtarom Doneck 1:0, a keďže v prvom súboji v Charkove vyhrali "baníci" 2:1, "vlci" idú ďalej vďaka gólu z ihriska súpera.V Manchestri Sevilla v súboji dvoch posledných víťazov Európskej ligy UEFA prežila úvodný tlak "červených diablov" a potom prebrala opraty súboja. Oba tímy si ale nevedeli vypracovať žiadnu veľkú šancu. Hralo sa svižne, ale strieľalo sa len zo stredných a väčších vzdialeností a neboli to nebezpečné pokusy. Domáci v závere polčasu zatlačili a jedinú poriadnu šancu prvej 45-minútovky mal Fellaini. V 38. minúte strieľal ľavačkou tvrdo, ale signalizovane a brankár Rico jeho projektil vyrazil na roh. V druhom dejstve najskôr zahrozil Lingard v 53. minúte, jeho krížnu strelu ale Rico vytesnil. Trénerovi Seville Vincenzovi Montellovi vyšlo skvele striedanie, keď Ben Yedder iba po minúte pobytu na hracej ploche umiestnenou strelou k ľavej tyčke nedal de Geovi v bránke domácich žiadnu šancu. Bol to pre neho siedmy gól v tejto sezóne LM a ôsmy pridal hlavou už o 4 minúty, keď si jeho pokus nešikovne zrazil za čiaru de Gea. Výber portugalského kouča Joseho Mourinha znížil v 84. minúte vďaka Lukakuovi, ale pre MUFC už bolo napriek záverečnému tlaku neskoro.Na Olympijskom štadióne v Ríme sa začalo bojovne, Šachtar prekvapujúco tvrdil muziku. Hral aktívne a agresívne, snažil sa o nebezpečné brejky. "Vlci" hrali rozpačito a nevypracovali si žiadnu veľkú šancu. Jedinú ich strelu do priestoru brány vyslal Džeko už v 22. sekunde, nebola však žiadnou hrozbou. Do druhého polčasu ale domáci vstúpili výborne. V 52. minúte obrana hostí zaspala na ofsajdovej línii, ušiel jej Džeko a rutinérsky otvoril skóre. Domáci sa upokojili a v 79. minúte opäť ušiel Džeko. Keďže jeho únik faulom zastavil ako "posledný" Ordec, stopér hostí dostal červenú kartu. Domáci si už situáciu ustrážili a do štvrťfinále sa dostal opäť po desiatich rokoch.Do elitnej osmičky už skôr postúpili obhajca Real Madrid, FC Liverpool, Manchester City a Juventus Turín. V stredu privíta FC Barcelona Chelsea Londýn (prvý zápas 1:1) a Besiktas Istanbul už od 18.00 SEČ hostí Bayern Mníchov (0:5). Žreb štvrťfinále je na programe v piatok 16. marca v Nyone.