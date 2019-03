Tottenham ďakoval Llorisovi, Favreho škrel prvý duel vo Wembley

Anglický tím sa medzi osmičkou najlepších naposledy objavil v sezóne 2010/2011.

Dortmund 6. marca (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur sa po ôsmich rokoch opäť predstavia vo štvrťfinále Ligy majstrov. Anglický tím sa medzi osmičkou najlepších naposledy objavil v sezóne 2010/2011, za zopakovanie najväčšieho klubového úspechu v LM môže po utorňajšom zápase v Dortmunde (1:0) ďakovať najmä brankárovi Hugovi Llorisovi.



"Kohúti" po prvom domácom dueli a triumfe 3:0 cestovali do Nemecka s jasnou úlohou. Zatiaľ v siedmich prípadoch sa v LM stalo, že do ďalšieho kola postúpil klub s trojgólovým mankom z prvého duelu. Dortmund vstúpil do zápasu výborne, v prvom polčase mal neustálu prevahu, dominoval v útočnej fáze, ale Lloris predviedol skvelý výkon. "Lloris bol skvelý, naša mentalita bola dobrá. Dovolili sme súperovi dostať sa do viac šancí, než sme očakávali, ale aj to je futbal. Aj napriek tomu, že sme v prvom zápase zvíťazili 3:0, je to vždy ťažké. Dortmund hral bez rizika," povedal pre portál uefa.com tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino.



Borussia dominovala vo všetkých ofenzívnych činnostiach. Súpera prestrieľala, na rohové kopy zvíťazila 9:3, ale vo finálnej fáze hostí vždy podržal Lloris. "Verili sme si a vďaka viere celého kolektívu sme to zvládli. Môj výkon? Bez mojich spoluhráčov by som to nedokázal. Tešíme sa z postupu a chceme ísť ďalej," povedal 32-ročný brankár.



Dortmund napokon nestrelil Tottenhamu ani jeden gól, tréner Lucien Favre označil za kľúčový výsledok z prvého duelu: "Postup sme si prehrali v prvom zápase vo Wembley. Podľa môjho názoru sme prehrali 0:3 úplne zbytočne. Fanúšikovia stáli za nami celý čas, ale jednoducho to nestačilo." Favre však napriek tomu musel byť spokojný s výkonom tímu aspoň v odvete. "V prvom polčase sme mali veľa šancí, ale aj v druhom. Hrali sme odvážne."



O triumf Spurs sa postaral kanonier Harry Kane, ktorý sa v 49. minúte po prihrávke Moussu Sissoka vyhol ofsajdovej pasci a prekonal Romana Bürkiho. "Moussa ma skvele našiel a ja som urobil to, čo bolo treba. V prvom polčase sme mali iba jednu šancu, ale aj o tomto je Liga majstrov. Tešíme sa z postupu," povedal Kane.