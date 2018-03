UEFA prešetrí AS Rím za zdržiavanie hry v súboji LM so Šachtarom

Klub zrejme bude pykať aj za správanie sa jeho fanúšikovia, ktorí používali na Olympijskom štadióne nepovolenú pyrotechniku. Verdikt DK UEFA by mal byť známy až 31. mája.

Nyon 15. marca (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) obvinila taliansky AS Rím zo zdržiavania hry jeho podávačmi lôpt v utorňajšej osemfinálovej odvete Ligy majstrov 2017/18 so Šachtarom Doneck (1:0). Informovala agentúra DPA.



UEFA potvrdila, že už posunula prípad "vlkov" na disciplinárne konanie. V napätom zápase tiež futbalista Donecka Facundo Ferreyra strčil do podávača lôpt. Incident sa odohral v 80. minúte. Ferreyra sa rozbehol za podávačom lôpt a strčil do neho takou silou, že chlapec prepadol cez reklamný panel. Od rozhodcu dostal 27-ročný argentínsky útočník žltú kartu.



Klub zrejme bude pykať aj za správanie sa jeho fanúšikovia, ktorí používali na Olympijskom štadióne nepovolenú pyrotechniku. Verdikt DK UEFA by mal byť známy až 31. mája. Rím postúpil do štvrťfinále LM prvýkrát po desiatich rokoch.