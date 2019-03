UEFA si posvieti na Neymarove slová na sociálnej sieti

Rozhodnutie o prípadnom treste pre Neymara by malo padnúť 28. marca.

Nyon 13. marca (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) nariadila vyšetrovanie brazílskeho útočníka Neymara, ktorý po odvetnom osemfinálovom zápase Paríža St. Germain v Lige majstrov 2018/19 proti Manchestru United (1:3) na sociálnej sieti tvrdo zaútočil na videorozhodcov. Tí podľa neho v nadstavenom čase stretnutia v Parku princov nesprávne nariadili jedenástku pre United.



Neymar, ktorý pre zranenie sledoval duel z čestnej lóže, na Instagram napísal: "Je to hanba. Do zápasu nasadia štyroch rozhodcov, ktorí nevedia nič o futbale, aby sledovali spomalené situácie. Rozhodne to nemala byť penalta."



UEFA v stredu informovala, že poverila dvoch členov etickej a disciplinárnej komisie, aby začali vyšetrovanie Neymarových komentárov na sociálnej sieti. Rozhodnutie o prípadnom treste pre Neymara by malo padnúť 28. marca.