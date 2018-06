V semifinále predkvalifikácie LM šampión Andorry proti kosovskému

Žreb predkvalifikácie Ligy majstrov 2018/19:



semifinále (26. júna):



FC Santa Coloma - KF Drita

S.P. La Fiorita - FC Lincoln Red Imps



finále (29. júna):



víťaz semifinále 2 - víťaz semifinále 1

Nyon 12. júna (TASR) - Futbalová Liga majstrov prechádza od sezóny 2018/2019 na nový formát, na základe ktorého štyri kluby vstúpia do jej diania už v predkvalifikácii. Ide o šampiónov Andorry, Gibraltáru, San Marína a Kosova, t.j. krajín s najnižším klubovým koeficientom.Utorkový žreb vo švajčiarskom Nyone rozhodol, že v semifinále predkvalifikácie (utorok 26. júna na Štadióne Victoria na Gibraltáre) na seba narazia FC Santa Coloma z Andorry a KF Drita z Kosova, druhú dvojicu tvoria sanmarínsky majster S.P. La Fiorita a Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Nasadení boli FC Santa Coloma a Lincoln Red Imps. Postupujúci nastúpia proti sebe vo finále, ktoré je na programe v piatok 29. júna v rovnakom dejisku - na Štadióne Victoria.Víťaz finále predkvalifikácie postúpi do 1. kvalifikačného kola, kde už bude v osudí figurovať aj slovenský šampión FC Spartak Trnava. Žreb tejto fázy je na programe v utorok 19. júna, zápasy sa uskutočnia v termínoch 10./11. júla, resp. odvety 17./18. júla.Tri neúspešné tímy z predkvalifikácie poputujú do 2. kvalifikačného kola Európskej ligy.