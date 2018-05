Futbal LM: Do Kyjeva odletelo v sobotu 4.500 fanúšikov Liverpoolu

Medzi treťou a jedenástou hodinou odštartovalo na Ukrajinu 23 letov.

Kyjev 26. mája (TASR) - V sobotu ráno odcestovalo do dejiska finále Ligy majstrov Kyjeva asi 4.500 fanúšikov anglického futbalového klubu FC Liverpool.



"Medzi treťou a jedenástou hodinou odštartovalo na Ukrajinu 23 letov," cituje agentúra dpa vyhlásenie letiska Johna Lennona. Nie všetci anglickí fanúšikovia so vstupenkami však uvidia večerný duel s Realom Madrid naživo. Dôvodom je škrtnutie niekoľkých letov pre nezhody spoločnosti zabezpečujúcej charterové lety a letiskovými úradmi v Kyjeve. "Musíme akceptovať skutočnosť, že niektorí fanúšikovia zápas neuvidia," reagoval starosta Liverpoolu Joe Anderson, ktorý sa situáciu pokúšal riešiť so svojím ukrajinským náprotivkom Vitalijom Kličkom a vedením klubu.



Z Madridu sa vrátilo približne tisíc vstupeniek. Dôvodom boli okrem iného vysoké ceny za ubytovanie. Cena za noc v hotelovej izbe sa vyšplhala v niektorých prípadoch na viac ako tisíc eur. Túto skutočnosť kritizoval aj prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Alexander Čeferin.