LIGA MAJSTROV:Valverdeho teší návrat Iniestu,v Istanbule len formalita

Žreb štvrťfinále je na programe 16. marca v Nyone.



odvety osemfinále LM 2017/18 (streda 14. marca, 20.45 SEČ):



FC Barcelona - FC Chelsea

/rozhoduje: Damir Skomina (Slov.)//prvý zápas: 1:1/



Besiktas Istanbul - Bayern Mníchov

/rozhoduje: Michael Oliver (Angl.)/

/prvý zápas: 5:0/

Bratislava 14. marca (TASR) - Výsledok 1:1 z prvého zápasu osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 nasvedčuje tomu, že fanúšikovia na barcelonskom štadióne Camp Nou budú v stredu svedkami zaujímavej odvety medzi domácimi "blaugranas" a londýnskou Chelsea. Druhé stretnutie by malo byť už len formalitou, keďže Bayern Mníchov pred tromi týždňami doma bez problémov zdolal Besiktas Istanbul 5:0.V drese "The Blues" sa strelecky presadil v 60. minúte Brazílčan Willian, keď pred svojím presným zásahom dvakrát opečiatkoval tyč hosťujúcej bránky. O vyrovnanie sa postaral argentínsky útočník Lionel Messi a ukončil tak svoju individuálnu "čiernu sériu". Proti Chelsea sa strelecky presadil až v deviatom vzájomnom zápase. Londýnsky klub nastúpi do stredajšej odvety s vedomím, že neprehral na Camp Nou v uplynulých desiatich zápasoch.citovala agentúra AP trénera Chelsea Antonia Conteho.Do tréningového procesu Kataláncov sa po svalovom zranení vrátil Andres Iniesta.povedal barcelonský tréner Ernesto Valverde. Obe mužstvá sú pred stredajším vzájomným zápasom víťazne naladené. Chelsea v lige zdolala Crystal Palace 2:1 a Barcelona zvíťazila 2:0 v Malage.Druhá osemfinálová konftrontácia je už prakticky rozhodnutá, keďže Bayern v prvom stretnutí po druhopolčasovej štvorgólovej kanonáde rozstrieľal Besiktas 5:0. Dvakrát sa presadili Thomas Müller a Robert Lewandowski, jeden gól dal Kingsley Coman. Hostia prišli už v úvode stretnutia o vylúčeného Domagoja Vidu. Podľa portálu fcbayern.com nastúpia Bavori v Istanbule bez štvorice Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso a Arjen Robben.vyhlásil 62-ročný šéf Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.Zverenci trénera Juppa Heynckesa sú na čele nemeckej Bundesligy s 20-bodovým náskokom pred Schalke a v sobotu si schuti zastrieľali, keď predposlednému Hamburgu nadelil poltucet gólov. Hetrikom sa blysol Lewandowski. Besiktas zdolal Genclerbirligi 1:0 gólom Taliscu a poskočil tak na druhé miesto v tabuľke s trojbodovým mankom za Galatasarayom.