LIGA MAJSTROV: Vrbu po debakli od Realu mrzeli chyby

Keďže v súboji G-skupiny vyhral AS Rím na pôde CSKA Moskva 2:1, Plzeň stále živí šancu na postup do jarného šestnásťfinále Európskej ligy UEFA.

Plzeň 8. novembra (TASR) - Futbalisti Plzne dostali od Realu Madrid, úradujúceho trojnásobného víťaza Ligy majstrov, v prvom polčase štyri góly za 20 minút. V stredajšom súboji 4. kola skupinovej fázy LM 2018/2019 v Štruncových sadoch napokon prehrali 0:5 a utrpeli najhoršiu domácu prehru v pohárovej Európe. Trénera českého majstra Pavla Vrbu mrzeli najmä individuálne chyby jeho tímu, v ktorom celú minutáž absolvovali dvaja slovenskí stredopoliari Patrik Hrošovský a Roman Procházka.



Keďže v súboji G-skupiny vyhral AS Rím na pôde CSKA Moskva 2:1, Plzeň stále živí šancu na postup do jarného šestnásťfinále Európskej ligy UEFA. Cestu do tohtosezónneho osemfinále LM však už "viktoriáni" majú definitívne zarúbanú. "Priznajme si, že postup zo skupiny Ligy majstrov by bol malý zázrak. Ale som rád, že nám AS Rím pomohol, vyhral v Moskve a my si to nabudúce môžeme rozdať s CSKA o tretie miesto. Bolo by pekné, ak by sa to podarilo. Z nášho pohľadu by to bol vrchol, čo môžeme v Champions League dokázať," citovali Vrbu české médiá. "Zápas sa mi hodnotí ťažko, pretože ten výsledok pre nás nie je vôbec dobrý. Rozhodol prvý polčas. Musel by nám vyjsť prvý polčas, ale my sme svoju šancu nepremenili. Real potom rozhodol individuálnou akciou Benzemu a dvoma gólmi zo štandardiek. Je zlé, že sa Benzema presadil medzi troma hráčmi. A samozrejme je problém, keď dostaneme dva góly zo štandardiek. To sú chyby. My sme sa správali skôr ako dorastenci než dospelí a pykali sme preto," zhodnotil duel bývalý reprezentačný kouč Česka.



Plzeň v prvom súboji v Španielsku prehrala s Realom len 1:2 a zanechala sympatický dojem. V odvete to bol úplne iný príbeh. "Som sklamaný, ako tím sme to nezvládli. Neustrážili sme to, čo zápasy rozhoduje a to sú štandardky, to ma veľmi mrzí," citoval oficiálny web Plzne útočníka Tomáša Chorého. "Ukázala sa kvalita Realu Madrid. Bohužiaľ to skončilo presne tak, ako sme nechceli. Musíme uznať, že Real mal oveľa viac šancí. Bolo nepríjemné, keď sa na vás valia centre zo všetkých strán, jedna štandardka za druhou," dodal obranca Lukáš Hejda.



Rekordný 13-násobný európsky šampión po odvolaní trénera Julena Lopeteguiho vyhral tri súboje za sebou so skóre 11:0. "Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Vyhrať 5:0 v súboji Ligy majstrov, s tým môžem byť iba spokojný," citovala agentúra AFP argentínskeho trénera "bieleho baletu" Santiaga Solariho. Ten na otázku o jeho budúcnosti na lavičke klubu doplnil: "Myslím iba na nasledujúci zápas. Futbal je o súčasnosti a je to najbližší duel, ktorý je najdôležitejší." Jeho tím v La Lige najbližšie hrá na pôde Celty Vigo.