LIGA MAJSTROV: Hamšík môže proti PSG prekonať rekord

4. kolo LM 2018/2019, utorok 6. novembra:

A-skupina



18.55 AS Monaco - FC Bruggy /rozhoduje: Dias (Port.)/



21.00 Atletico Madrid - Borussia Dortmund /Orsato (Tal.)/



tabuľka:



1. Borussia Dortmund 3 3 0 0 8:0 9



2. Atletico Madrid 3 2 0 1 5:6 6



3. FC Bruggy 3 0 1 2 2:5 1



4. AS Monaco 3 0 1 2 2:6 1

B-skupina



21.00 Inter Miláno - FC Barcelona /Marciniak (Poľ./



21.00 Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven /KRUŽLIAK (SR)/



tabuľka:



1. FC Barcelona 3 3 0 0 10:2 9



2. Inter Miláno 3 2 0 1 4:4 6



3. Tottenham Hotspur 3 0 1 2 5:8 1



4. PSV Eindhoven 3 0 1 2 3:8 1

C-skupina



18.55 Crvena Zvezda Belehrad - FC Liverpool /Lahoz (Šp.)/



21.00 SSC Neapol - Paríž St. Germain /Kuipers (Hol.)/



tabuľka:



tabuľka:



1. FC Liverpool 3 2 0 1 7:3 6



2. SSC Neapol 3 1 2 0 3:2 5



3. Paríž St. Germain 3 1 1 1 10:6 4



4. CZ Belehrad 3 0 1 2 1:10 1

D-skupina



21.00 Schalke 04 Gelsenkirchen - Galatasaray Istanbul /Collum (Škót.)/



21.00 FC Porto - Lokomotiv Moskva /Massa (Tal.)/



tabuľka:



1. FC Porto 3 2 1 0 5:2 7



2. FC Schalke 04 3 1 2 0 2:1 5



3. Galatasaray Istanbul 3 1 1 1 3:1 4



4. Lokomotiv Moskva 3 0 0 3 1:7 0

Bratislava 6. novembra (TASR) - Dvaja slovenskí reprezentanti by mali zasiahnuť do hry v utorňajších šlágroch programu 4. kola základných skupín futbalovej Ligy majstrov 2018/2019. SSC Neapol s kapitánom Marekom Hamšíkom privíta v mimoriadne dôležitom dueli C-skupiny Paríž St. Germain, Milan Škriniar a jeho Inter Miláno nastúpi v B-skupine doma proti FC Barcelona. Vo Wembley v dueli Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven sa v úlohe hlavného rozhodcu predstaví Slovák Ivan Kružliak. V utorok má šancu na postup do osemfinále kvarteto klubov - Borussia Dortmund i Atletico Madrid v "áčku" a Barcelona i Inter v "béčku".Hamšík v piatok nefiguroval v zostave SSC Neapol v ligovom dueli proti Empoli (5:1), v utorok môže prekonať ďalší z klubových rekordov. Ak nastúpi, bude to už jeho 512. súťažný duel v drese tímu spod Vezuvu a zlepší tak zápis jednej z klubových legiend Giuseppeho Bruscolottiho. Pred dvoma týždňami sa v Parku princov vo vzájomnom súboji zrodila remíza 2:2, prehra by teraz znamenala výrazný škrt v postupových ambíciách pre oba tímy.vyhlásil kouč PSG Thomas Tuchel. Mužstvo pod jeho vedením vyhralo už dvanásť ligových zápasov za sebou, v piatok si poradilo s Lille 2:1.Lídrom C-skupiny je FC Liverpool (6 bodov), nasledujú Neapol (5 bodov), PSG (4 body) a Crvena Zvezda Belehrad (1 bod). "" tvrdí kouč Neapola Carlo Ancelotti.Špeciálnu príchuť môže mať zápas pre uruguajského útočníka PSG Edinsona Cavaniho, ktorý sa po problémoch so stehnom zapojil v sobotu do tréningového procesu. V minulosti úspešne v Neapole pôsobil v troch sezónach." uviedol Tuchel. Prvýkrát v drese PSG sa v Lige majstrov predstaví brankárska legenda Gianluigi Buffon.V druhom dueli skupiny CZ Belehrad privíta doma lídra tabuľky Liverpool. Do Srbska preventívne neodcestoval s anglickým tímom Xherdan Shaqiri, pôvodom kosovský Albánec. "vysvetlil tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.Barcelona je v B-skupine bez straty bodu a v prípade víťazstva na Interi postúpi do vyraďovačky s istotou prvej priečky. Postup môžu oslavovať aj Milánčania v prípade, že vyhrajú a druhý zápas medzi Tottenhamom Hotspur a PSV Eindhoven sa skončí deľbou bodov. Inter sa naladil cez víkend hladkým triumfom 5:0 nad FC Janov a dosiahol tak už šieste ligové víťazstvo za sebou. V utorok chce Kataláncom odplatiť prehru 0:2 z Camp Nou spred dvoch týždňov, Škriniar mal vtedy prsty v oboch góloch súpera.," vyhlásil tréner Interu Luciano Spalletti.Do kádra Barcelony sa expresne rýchlo po zlomenine ruky vrátil Lionel Messi a s výpravou už cestoval do Milána, hoci jeho štart v zápase stále nie je istý. Messi si 20. októbra v ligovom zápase s FC Sevilla zlomil ruku.uviedol klub na sociálnej sieti v nedeľu. Barcelona bez neho hrala štyri zápasy a všetky vyhrala, naposledy aj so šťastím na ihrisku Raya Vallecana 3:2.Šestica slovenských arbitrov sa predstaví v londýnskom Wembley, kde bude Tottenham Hotspur hostiť PSV Eindhoven. Duel povedie Ivan Kružliak, na čiarach mu budú pomáhať Tomáš Somoláni a Branislav Hancko. Štvrtým rozhodcom je Tomáš Mokoš a dodatočnými asistentmi Peter Kráľovič a Filip Glova. Tottenham i PSV stále čakajú na prvé víťazstvo v skupine, na konte majú iba po jednom bode.Zatiaľ stopercentný Dortmund si víťazstvom v Madride nad Atleticom definitívne zabezpečí postup a prvenstvo v A-skupine. Domáci chcú odčiniť vysokú prehru 0:4 s rovnakým súperom spred dvoch týždňov a môžu mať aj osemfinálovú miestenku, ak získajú tri body a v ďalšom stretnutí skupiny medzi Monakom a FC Bruggy sa zrodí nerozhodný výsledok. Opory Diego Costa, Koke a Diego Godin chýbali v sobotu v ligovom dueli Atletica na ihrisku Leganes (1:1), ale v utorok by už mali byť k dispozícii. Líder Bundesligy Dortmund si ale verí aj na horúcej španielskej pôde. "uviedol pre DPA dánsky stredopoliar Borussie Thomas Delaney.Prvý tím tabuľky D-skupiny FC Porto sa na svojom štadióne stretne s Lokomotivom Moskva, ktorý ešte nezískal ani bod. V priamom súboji o druhú priečku v skupine Schalke 04 Gelsenkirchen privíta Galatasaray Istanbul.