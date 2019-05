LM: Liverpool chce finále, Klopp: Proti Barce nie ste nikdy favorit

1. zápas semifinále Ligy majstrov 2018/19 - streda 1. mája (21.00 SELČ):



FC Barcelona - FC Liverpool /rozhodca: Björn Kuipers (Hol.)/

Bratislava 1. mája (TASR) - Futbalisti FC Barcelona v ročníku Ligy majstrov 2018/19 ešte ani raz neprehrali a skvelú sériu by radi predĺžili aj v semifinále proti FC Liverpool (prvý zápas v stredu o 21.00 h na Camp Nou). Katalánsky veľkoklub stále živí šancu na zisk treble, cez víkend si v predstihu zabezpečil titul v španielskej La Lige, 25. mája nastúpi vo finále španielskeho Kráľovského pohára proti Valencii a sníva aj o šiestom triumfe v európskej klubovej pohárovej súťaži číslo jeden. Rovnako päť prvenstiev v EPM/LM má na konte aj anglický zástupca, ktorý bojuje o titul aj v domácej Premier League.Duely s Liverpoolom budú mať pikantnú príchuť pre dvojicu hráčov "Barcy" Luisa Suareza a Philippa Coutinha. Obaja v minulosti pôsobili v tíme "The Reds" a zažili v ňom úspešné obdobie predtým, než zamierili na Camp Nou. Suarez hral za anglický klub štyri roky, do Barcelony prišiel v roku 2014. Brazílsky ofenzívny stredopoliar Coutinho strávil v Liverpoole šesť sezón, k "blaugranas" prestúpil vlani v lete. No kým uruguajský kanonier dokázal nadviazať na parádnu streleckú formu z Premier League a ideálne doplnil Lionela Messiho v barcelonskom útoku, Coutinho po prestupe stále hľadá formu, akou sa kedysi pýšil v drese Liverpoolu. V Barcelone si nedokázal zatiaľ vybudovať stabilné miesto v zostave a fanúšikovia na Camp Nou na jeho výkony zvyknú reagovať piskotom.Barcelona v sobotu večer zdolala Levante gólom Messiho 1:0 a mohla tak oslavovať už tri kolá pred koncom súťaže španielsky majstrovský titul. Tréner Ernesto Valverde mohol šetriť niektorých hráčov na LM, navyše nemá ani žiadnych zranených hráčov okrem Rafinhu, ktorý pauzuje s dlhodobým zranením kolena. Zato Liverpool tuho bojuje o domáci titul s Manchestrom City a kouč Jürgen Klopp tak nemôže v Premier League nechať odpočívať svoje opory. Aj pri piatkovom drvivom víťazstve 5:0 nad Huddersfieldom hralo mužstvo v plnej sile. Z hráčov základnej zostavy chýbal iba brazílsky útočník Roberto Firmino, ktorý vynechal duel pre problémy so slabinami. Jeho štart v stredajšom súboji zostáva otázny."Barca" sa do semifinále prebojovala prvýkrát od roku 2015, keď získala svoj posledný titul v LM. Podľa kapitána Messiho musí mužstvo za každú cenu odčiniť vlaňajší štvrťfinálový krach s AS Rím.povedal argentínsky kanonier.Oba tímy sa naposledy stretli v LM v roku 2007, Liverpool vyradil vtedy Barcelonu v osemfinále vďaka vyššiemu počtu gólov strelených na ihrisku súpera. Celkovo sa mužstvá stretli osemkrát, pričom anglický klub vyhral tri zápasy, "Barca" dva a ďalšie dva sa skončili remízou. "The Reds" si robia zálusk na šiesty titul európskeho šampióna, posledný získali v roku 2005.vyslovil sa kapitán tímu Jordan Henderson.Liverpool by rád dokončil to, čo sa mu vlani nepodarilo úspešne zavŕšiť. Postúpil síce do finále LM, no proti Realu Madrid doplatil na chyby brankára Lorisa Kariusa. Podľa Kloppa je však favoritom semifinálovej konfrontácie jednoznačne katalánsky gigant.nechal sa počuť nemecký kouč. Odveta je na programe 7. mája na Anfield Road.