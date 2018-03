LIGA MAJSTROV: Najlepším strelcom po osemfinále je 12-gólový Ronaldo

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY SKUPINOVEJ FÁZY LM 2017/18



najlepší strelci:



12 gólov - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

8 - Wissam Ben Yedder (FC Sevilla)

7 - Harry Kane (Tottenham Hotspur), Roberto Firmino (FC Liverpool), Edinson Cavani (Paríž SG)

6 - Neymar (Paríž SG), Sadio Mane (FC Liverpool), Lionel Messi (FC Barcelona), Mohamed Salah (FC Liverpool)



najviac asistencií:



7 - James Milner (FC Liverpool)

4 - Luis Suarez (FC Barcelona), Eden Hazard (Chelsea Londýn), Kevin De Bruyne (Manchester City), Neymar



strely na bránku:



26 - C. Ronaldo

19 - Messi

16 - Kane, Salah



strely mimo bránky:



23 - C. Ronaldo

15 - Edin Džeko (AS Rím)

12 - Robert Lewandowski (Bayern Mníchov), Firmino, Cavani



najviac faulujúci



17 - Facundo Ferreyra (Šachtar Doneck)

16 - Emre Can (FC Liverpool), Mousa Dembele (Tottenham Hotspur)

15 - Pedro Henrique (Karabach Agdam), Sofyan Amrabat (Feyenoord Rotterdam), Vadis Odjidja (Olympiakos Pireus), Adrien Rabiot (Paríž SG)



najviac faulovaní:



28 - Neymar

24 - Paulo Dybala (Juventus Turín)

20 - Talisca (Besiktas Istanbul), Marlos, Taison (obaja Šachtar Doneck)



najviac žltých kariet:



5 - Taulant Xhaka (FC Bazilej)

4 - Tonny Vilhena (Feyenoord Rotterdam), Georgi Džikija (Spartak Moskva)



TÍMOVÉ ŠTATISTIKY:



najviac strelených gólov:



28 - FC Liverpool

27 - Paríž SG

22 - Real Madrid



najviac inkasovaných gólov:



18 - Celtic Glasgow

17 - Anderlecht Brusel, APOEL Nikózia



strely:



159 - Real Madrid

156 - Bayern Mníchov

144 - FC Liverpool



strely na bránu:



67 - Real Madrid

65 - FC Liverpool

60 - Bayern Mníchov



strely mimo bránu:



61 - Bayern Mníchov

55 - FC Sevilla

52 - Real Madrid



najviac rohov:



68 - Real Madrid

64 - FC Sevilla

63 - Bayern Mníchov



držanie lopty (v percentách):



63 - Manchester City

62 - FC Barcelona

58 - FC Sevilla

Bratislava 15. marca (TASR) - Najlepším kanonierom po osemfinálovej fáze tohtosezónnej edície Ligy majstrov je Cristiano Ronaldo z Realu Madrid. Portugalský útočník prispel tromi gólmi k postupu obhajcu trofeje cez Paríž Saint-Germain (3:1, 2:1) a momentálne je na cifre 12 presných zásahov.O štyri góly menej má na konte Wissam Ben Yedder, útočník FC Sevilla sa presadil dvakrát na Olf Trafford a bol ústrednou postavou postupového ťaženia Andalúzanov v dvojzápase s Manchestrom United.V tímových štatistikách vedie FC Liverpool poradie tímov s najvyšším počtom strelených gólov. "The Reds" ich zaznamenali 28, o jeden viac ako Paríž SG, ten však už v súťaži nepokračuje.Najviac streleckých pokusov vyprodukovali hráči Realu Madrid (159). V štatistike držania lopty je najlepší so 63 percentami Manchester City.