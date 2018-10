LIGA MAJSTROV: Plzeň proti Realu siahala na remízu

Plzeň zanechala v Madride oveľa lepší dojem ako pred tromi týždňami na rímskom Stadio Olimpico, kde utŕžila debakel 0:5.

Madrid 24. októbra (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň v utorňajšom dueli Ligy majstrov na pôde Realu Madrid siahali na cennú remízu. Doplatili však na nepremieňanie vyložených šancí a zo španielskej metropoly odišli s prehrou 1:2. Real tak prerušil päťzápasovú sériu bez víťazstva. O jediný gól Plzne sa v 70. minúte postaral stredopoliar Patrik Hrošovský.



Slovenský reprezentant mohol skórovať už v závere prvého polčasu za stavu 1:0 pre domácich, no v ideálnej pozícii prestrelil bránu. "Hovoril som si, že to snáď ani nie je možné, čo som zahodil. Bol to veľký zážitok zahrať si proti trojnásobnému obhajcovi trofeje v Lige majstrov, navyše na krásnom štadióne Santiago Bernabeu. Škoda, že sa nám nepodarilo získať bod. Smerom dopredu je Real fantastický, ale bolo vidieť, že v defenzíve nie je taký dobrý. Bolo tam dosť priestoru," uviedol pre server iDnes.cz Hrošovský, ktorý v 70. minúte prekonal Keylora Navasa strelou z 18 metrov k ľavej žrdi. "Nebola to taká vyložená šanca ako v prvom polčase, tá bola stopercentná, no padlo to tam."



Plzeň zanechala v Madride oveľa lepší dojem ako pred tromi týždňami na rímskom Stadio Olimpico, kde utŕžila debakel 0:5. "Máme z nášho vystúpenia dobrý pocit. Keby nám niekto pred zápasom povedal, že na pôde Realu prehráme 1:2, určite by sme to brali," povedal Milan Petržela, ktorý v úvodnom dejstve tiež nepremenil veľkú šancu. "Prekvapilo ma, že sme mali toľko šancí. Mysleli sme si, že budeme mať jednu, maximálne dve," poznamenal Lukáš Hejda.



Real síce potvrdil úlohu favorita a prerušil negatívnu sériu, po záverečnom hvizde však bolo z tribún štadióna počuť piskor domácich fanúšikov. "Nespozoroval som nič výnimočné. Fanúšikovia sú vnímaví a chápem, že niektorým z nich sa výsledok 2:1 málil. Tiež by som bol radšej, keby sme vyhrali výraznejším rozdielom, najdôležitejšie je však to, že sme získali tri body," zdôraznil tréner Realu Julen Lopetegui, ktorý by mal sedieť na lavičke "bieleho baletu" aj v nedeľňajšom prestížnom El Clasicu na štadióne Barcelony.



"Som absolútne presvedčený o tom, že proti Barcelone povediem Real ako hlavný tréner. Pevne verím, že víťazstvo nad Plzňou bude zlomové a dodá nám sebavedomia. Po sérii troch prehier sme ho potrebovali ako soľ. Teraz sa už sústredíme na Barcelonu. V takýchto súbojoch je potrebné, aby mužstvo držalo spolu, aby hralo s pokojom a aby tréner veril svojim hráčom," dodal Lopetegui.