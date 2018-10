Podľa Kozáka hrali Česi nadštandardne

Situácia v skupine je jasná, lídrom je s dvoma výhrami Ukrajina a Česi majú na konte domácu prehru s ňou a výhru na Slovensku.

Trnava 13. októbra (TASR) - V oboch zápasoch v novej Lige národov 2018/2019 slovenskí futbalisti prehrali o gól, na Ukrajine v septembri 0:1, v sobotu v Trnave v derby s Českom 1:2. Reprezentačný tréner Ján Kozák po súboji s postfederálnym rivalom uviedol, že ani v jednom z týchto dvoch zápasov neboli jeho hráči slabší a avizoval, že Slováci budú v zostávajúcich dueloch bojovať až do konca.



Šanca vybojovať si postup z B-divízie vyššie je de facto stratená, výber okolo kapitána a čerstvého reprezentačného stovkára Martina Škrtela teraz zabojuje o zotrvanie v druhej úrovni novovytvoreného projektu.



Česi vyťažili na zaplnenom ŠAM z efektivity, bojovnosti, obetavosti a tímového výkonu. Najmä efektivita chýbala na strane slovenskej. Šance Róberta Maka aj Ondreja Dudu mohli a mali dať súboju iný priebeh, nestalo sa však a o to sladší bol debut trénera Jaroslava Šilhavého na lavičke ČR. V jedenástom vzájomnom súboji oboch krajín jeho tím získal šiestu výhru a vrátil sa do boja o prvé miesto v 1.skupine B-divízie.



"V prvom polčase nám chýbalo viac sebavedomia pri otváraní útoku, viac kolmosti. Treba povedať, že v prvom polčase bolo ihrisko v strede veľmi prehustené, ani jedno mužstvo nechcelo otvoriť hru a ťažko sa kombinovalo do finálnej časti. Očakával som taký priebeh, bolo tam veľa súbojov na hranici únosnosti, ale taký je dnes futbal. Bolo tam menej krásy. Chlapcom som prízvukoval, že musíme byť istejší na lopte. V druhom polčase boli chlapci dominantnejší, boli lepším mužstvom, ale paradoxne sme dostali dva góly a prehrali," hodnotil súboj Kozák na tlačovej konferencii.



Najmä šanca Maka, ktorý poslal loptu úplne osamotený pred brankárom Tomášom Vaclíkom veľmi nepresne mimo, bola obrovská. Kozáka veľmi mrzeli nevyužité šance.



"Boli to gólové situácie. Vypracované šance. Škoda hlavne Dudovej, ak si dobre pamätám, to bolo ešte za stavu 0:0 a viesť 1:0 by znamenalo iný priebeh zápasu. Na to sa ale nehrá. Takéto šance sa musia premieňať, ak chcete dosiahnuť úspešný výsledok."



Tréner SR ocenil aj výkon súpera. "Tréner tam dal viac skúseností. Ale ťažko hovoriť. Českí hráči boli efektívni, nadštandardne si plnili svoje úlohy, hrali tímovo. Keď sa vyhrá, je všetko v poriadku. Ja som sa viac sústredil na svoje mužstvo, ak by som išiel do hĺbky, možno by som nebol objektívny," zareagoval na otázky českých médií na výkon oponenta.



Situácia v skupine je jasná, lídrom je s dvoma výhrami Ukrajina a Česi majú na konte domácu prehru s ňou, resp. výhru na Slovensku.



"ČR hrá na Ukrajine, ako doma prehrali, môžu vonku vyhrať. Futbal je vyrovnaný a českí hráči dostali veľký impulz výhrou na Slovensku. Prehrali sme v dvoch zápasoch, kde sme neboli horším mužstvom. Ani na Ukrajine sme neboli horší, inkasovali sme v závere, kde sme začali preberať hru. A dovolím si tvrdiť, že ani dnes sme neboli horším mužstvom. V tejto súťaži nie je priestor na nápravu, sú iba štyri zápasy. O to je to ťažšie. My ale budeme bojovať do konca. Inej cesty niet. Hráči sú na to pripravovaní, ale nemali sme viac športového šťastia, aby tie výsledky boli iné," vyjadril sa Kozák.



Tréner Šilhavý pochopiteľne neskrýval nadšenie: "Viac si nemôžem priať. Veľký zápas, derby na Slovensku. Určite mala sčasti vplyv zmena trénera na tím. Ale urobili sme veľa práce, prišli noví hráči. Musím pochváliť chlapcov, aj tých, ktorí nehrali, aj tých z realizačného tímu. Bolo to silné, ale aj súper bol silný. My sme ale chceli viac. Súper mal obrovské šance, našťastie ich nedal a my sme to potom takticky uhrali. Slováci majú generačne silný tím, ale ustáli sme to."